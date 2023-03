Nel 2022 leggera flessione dell'1,1% rispetto all'anno record che fu il 2019

243 mila presenze e 83 mila arrivi in totale, all'appello mancano i flussi dalla Cina

(UNWEB) Todi. Sono state 243 mila le presenze turistiche nel comprensorio del Tuderte nell'anno 2022 e 82.874 gli arrivi. Il dato definitivo è stato rilasciato nei giorni scorsi dalla Regione dell'Umbria. I numeri fanno registrare un progresso, rispettivamente del 30,2% e del 31% rispetto all'anno precedente, che risentiva ancora in parte della congiuntura pandemica.

Rispetto al 2019, quindi in condizioni pre-Covid19, si registra invece una flessione dell'1,1% nelle presenze, una tendenza che le tabelle di dettaglio evidenziano sia da ricondurre al venir meno dei turisti del settore alberghiero, provenienti dalla Cina, che nel 2019 erano stati intorno alle 20.000 unità. "A riguardo - sottolinea il vice Sindaco Claudio Ranchicchio - abbiamo verificato in modo puntuale come la contrazione sia da circoscrivere al venir meno in una struttura del flusso di provenienza cinese. I dati turitici riferiti al Comune di Todi, traino dell'intero comprensorio, si attestano da soli a 127.610 presenze, rispetto alle 97.868 del 2021 e alle 141.102 del 2019, punta massima toccata finora dalla città".

A livello di ospitalità, Todi conta nell'alberghiero, che include anche le residenze d'epoca, soltanto 9 strutture per un totale di 534 posti letto, mentre il segmento dell'extralberghiero e delle locazioni turistiche 163 esercizi per complessivi 2.207 posti letto. "E' da questi dati - aggiunge Ranchicchio - che bisogna partire per una disamina dei flussi, soprattutto in riferimento ad altri comprensori regionali a vocazione turistica, caratterizzati da un'offerta e da una articolazione dell'ospitalità decisamente più ampia e strutturata".

L'attenzione si sposta ora tutta sulla prossima stagione turistica, il cui avvio a Todi coincide tradizionalmente con il periodo pre-pasquale e che fa registrare la ripresa delle manifestazioni, supportate dalla relativa attività di promozione. A riguardo, nei prossimi giorni, sono previsti dei servizi sulle tv e riviste nazionali riferiti alla città e alla sua offerta.

"Siamo molto fiduciosi per il 2023 - commenta il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano - anche grazie alle straordinarie iniziative messe in campo della Regione Umbria sul fronte del Perugino e del Signorelli e dei 50 anni di Umbria Jazz, il cui riverbero si farà sentire positivamente su tutto il territorio regionale. Circa i dati del 2022, la soddisfazione è data dall'incremento della permanenza media, attestatasi intorno ai 3 giorni".