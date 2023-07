(UNWEB) Torgiano. Passaggio di consegne, dall'Umbria al Lazio, alla presidenza dell'Interregionale del Centro dei Giovani Imprenditori di Confindustria, il Comitato che riunisce i Gruppi di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

L'imprenditrice umbra Cinzia Tardioli, alla guida nell'ultimo anno dell'Interregionale del Centro e già Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria nel triennio 2020-2023, ha passato il testimone a Corrado Savoriti, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Lazio.

L'elezione è avvenuta nel corso dell'Assemblea annuale del Comitato, che si è svolta al Castello di Rosciano a Torgiano, cui hanno partecipato più di cento giovani imprenditori. Ai lavori, aperti dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria Daniele Tonti, sono intervenuti anche i Presidenti dei Giovani Imprenditori di Abruzzo e Marche Stefano Perazzelli e Massimiliano Bachetti, il Direttore Generale di Confindustria Umbria Simone Cascioli e l'Amministratore Unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa.

"Siamo orgogliosi – ha sottolineato il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria Daniele Tonti – di aver ospitato questo importante appuntamento, che rappresenta un'occasione di condivisione, confronto e collaborazione di assoluto rilievo. Mettere a fattor comune esperienze complementari è fondamentale per far crescere non solo le nostre imprese, ma anche i territori in cui operano. I giovani imprenditori, con il proprio impegno e la naturale propensione all'innovazione e al cambiamento, possono dare un contributo significativo allo sviluppo economico. Ciò è possibile anche attraverso un'adeguata gestione del gap generazionale, tema che riguarda molte imprese, considerandolo non un limite ma un valore da coltivare e implementare. I giovani devono poter essere messi nelle condizioni di governare il futuro, combinando la visione con l'esperienza dei senior, perché solo trasformando in azioni concrete le idee innovative si può fare la differenza per lo sviluppo del nostro Paese".

Nel corso dell'incontro, realizzato con il supporto di Randstad, AlTi Tiedemann Global e l'azienda umbra Domiziani, sono stati affrontati i temi legati al passaggio generazionale, al valore di fare squadra e al coraggio di mettersi in gioco con gli interventi di Francesco Fabiani e Giorgia Sanchini, CEO e Managing Director di AlTi Tiedemann Global, e Giacomo Sintini, Regional Sales Manager - Corporate Training Manager & Head di Randstad Sport. A chiudere i lavori è stato il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Riccardo Di Stefano.

"Siamo felici – ha affermato il neo Presidente del Comitato Interregionale Corrado Savoriti – del ritorno dell'Interregionale del Centro nel Lazio, sarà un lungo percorso che ci porterà all'evento conclusivo di dicembre al quale stiamo già lavorando quotidianamente. Ringraziamo l'Umbria per l'ottimo lavoro svolto e continueremo quanto già iniziato in questi anni".

In occasione dell'iniziativa, che ha ospitato anche la festa d'estate del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria, l'artista Roberto Domiziani ha realizzato in tempo reale un'opera in ceramica al tornio che rappresenta proprio i valori dei Giovani industriali.

Il Presidente dei Giovani Imprenditori Riccardo Di Stefano ha chiuso l'evento ricordando la necessità di creare e garantire possibilità alle giovani generazioni, perché una delle ragioni per cui è difficile innovare questo Paese, è proprio la sua incapacità di creare spazi all'interno dei quali i giovani possano sentirsi a loro agio e, di conseguenza, crescere e produrre valore aggiunto.