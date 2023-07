Confcommercio, Cna e Confartigianato hanno incontrato l’assessore regionale Michele Fioroni e la direttrice dell’Arpal Paola Nicastro

(UNWEB) Il futuro del Centro di Formazione Professionale di Terni, che negli anni ha svolto un ruolo insostituibile nell’accogliere ed avviare al lavoro migliaia di ragazzi del territorio, è stato al centro di un incontro in Regione, avvenuto lo scorso 5 luglio, al quale hanno preso parte l’assessore allo Sviluppo Economico Michele Fioroni, la direttrice dell’Arpal Paola Nicastro, i dirigenti regionali Luca Federici e Michele Michelini, i direttori di Confcommercio e Cna Umbria Vasco Gargaglia e Roberto Giannangeli, di Confartigianato Terni Michele Medori, e i responsabili delle Agenzie formative operative nel Centro di Formazione Professionale.

Con l’obiettivo condiviso di garantire alla struttura continuità nell’attività formativa e solide basi per uno sviluppo in linea con le esigenze lavorative dei giovani e delle imprese del territorio, sono stati affrontati tutti i temi e le problematiche che hanno condotto alla chiusura momentanea del Centro di Formazione.

La pausa estiva, hanno assicurato le istituzioni, sarà l’occasione per effettuare tutti gli interventi necessari alla riapertura per la prossima annualità formativa, che riprenderà quindi tranquillamente a settembre.

Nel corso dell’incontro si è parlato soprattutto delle prospettive più a lungo termine che riguardano la struttura di Pentima, per la quale sono previsti interventi importanti di ristrutturazione che interesseranno l’intera area, grazie ai progetti finanziati dal Piano Nazione di Ripresa e Resilienza.

Una prospettiva alla quale guardano con grande interesse le associazioni d’impresa che, grazie alle proprie Agenzie formative, agevolano l’incontro dei giovani con il mondo delle imprese. E che hanno mostrato forte apprezzamento per la volontà espressa dalla Regione Umbria di investire nel Centro di Formazione Professionale di Terni, da sempre un importante canale di accesso al mondo del lavoro, con un altissimo tasso di occupazione dei giovani al termine degli studi. Avremo quindi, dopo anni, un centro all’avanguardia e in grado di rispondere anche alle nuove esigenze del territorio umbro.