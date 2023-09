(UNWEB)in Piazza Italia, la Fillea Cgil dell'Umbria, insieme all'associazione Nuove Rigenerazioni Umbria, organizza un seminario dal titolo "PNRR: Transizione Ecologica, Lavoro, Risorse, una sfida che l'Umbria non può perdere!" che vedrà la partecipazione di esperti, rappresentanti sindacali, esponenti del mondo accademico e ambientalista. L'obiettivo è di analizzare criticamente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di individuare le priorità e le proposte per l'Umbria in materia di ambiente, energia, mobilità, innovazione, formazione e occupazione.