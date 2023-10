(UNWEB) È stato prodotto da Tarkett di Narni il pavimento in coloratissimo linoleum che ricopre i 3000 metri quadrati nel nuovo LEGO® Discovery Centre di Bruxelles, in Belgio. Situato all'interno del centro commerciale Docks, il nuovo parco giochi è interamente al coperto e offre numerose attrazioni, oltre a un'abbondanza di milioni di mattoncini LEGO® per il divertimento dei visitatori.

Il rivestimento per pavimenti Tarkett linoleum è stato scelto non solo per la sua ampia gamma di colori e per i design moderni, ma anche perché si tratta di un prodotto sostenibile realizzato con ingredienti naturali e riciclabili e con intrinseche proprietà antibatteriche. “Le sue caratteristiche –spiega l’amministratore delegato di Tarkett Daniele Guerra – rendono il linoleum particolarmente adatto all’universo LEGO® contribuendo a creare un ambiente stimolante, colorato e gioioso. Il linoleum Tarkett è prodotto nel nostro stabilimento di Narni ed è composto per il 97% da materie prime naturali. Presenta un'ampia selezione di design, dal marmo classico ai modelli più moderni, che comprendono una tavolozza di toni naturali e tonalità contemporanee. Ciò che distingue il nostro linoleum è il suo impegno per la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente e spiace solo constatare che, nonostante questo pavimento sia apprezzato ovunque nel mondo, a livello locale invece, ci sia ancora qualcuno che lo confonde con le pavimentazioni derivate dal petrolio”.

Lo stabilimento di Narni è uno dei 34 siti produttivi della multinazionale Tarkett, leader a livello globale nel settore delle pavimentazioni e superfici sportive. Ogni giorno vengono prodotti 1,3 milioni di metri quadri di pavimenti destinati a scuole, strutture sanitarie, case, alberghi, uffici, negozi e impianti sportivi. Il Gruppo è costantemente impegnato nello sviluppo sostenibile secondo i principi dell’economia circolare e nell’integrazione tra ambiente, qualità e sicurezza.