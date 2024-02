L'azienda ha chiuso un 2023 molto positivo consolidando il suo primato nel mercato dei legumi secchi, cereali e semi

(UNWEB) Fertitecnica Colfiorito srl si è distinta anche quest'anno non solo per risultati economici eccellenti, ma anche e soprattutto per la capacità di innovare, per l'attenzione alla sostenibilità ambientale e per la sua cura del ruolo sociale dell'azienda. È sulla base di questi quattro pilastri che è stata di nuovo invitata a Milano per le premiazioni del prestigioso "Best Performance Award" di SDA Bocconi.

"SDA Bocconi alza l'asticella e segna il nuovo benchmark italiano per quanto concerne i rating di sostenibilità – ha sottolineato Leonardo Etro, Associate Professor of Practice di Corporate Finance e M&A e Direttore Scientifico del Best Performance Award - Il Best Performance Award, grazie al suo approccio scientifico, risulta sempre più rigoroso e sempre più riconosciuto nel contesto imprenditoriale".

Giunto alla sua settima edizione, il premio è dedicato alle imprese Italiane che si distinguono per l'eccellenza nello sviluppo sostenibile garantendo la continuità aziendale, nel rispetto della dimensione umana e ambientale. Dopo aver preso in esame oltre 960 mila aziende in tutta Italia, la selezione ha seguito varie fasi fino ad individuare 104 finalisti. La selezione è stata condotta dagli economisti di SDA Bocconi in collaborazione con il partner storico PwC, affiancato da Banca Mediolanum, Fondazione Umberto Veronesi Havas PR e Radio Deejay.

La presenza del marchio Colfiorito al pari di grandi nomi dell'alimentare Italiano è un ulteriore riconoscimento del percorso di progresso che riguarda l'azienda: "Lavoriamo con una squadra in crescita, che combina attenzione familiare e contributi manageriali, competenze consolidate e trasferimento di esse ai giovani – ha spiegato Luca Mattioni, vicepresidente e direttore commerciale di Fertitecnica Colfiorito - È così che possiamo essere sempre protesi a innovare e generare un benessere concreto, diffuso e sostenibile: per le persone, per il territorio, per l'ambiente".

Durante la serata, sono state nominate le cinque migliori aziende in cinque categorie: Small, Medium e Large Company, Overall Performance e il "tema caldo" dell'anno scelto da Radio Deejay, il "Love Brand". In particolare, Fertitecnica Colfiorito è entrata in questa rosa ristretta delle cinque migliori aziende in ben due categorie, le "Small Company" e, soprattutto, il "Love Brand".

"Per noi è un onore non solo far parte di questa top 100 da 7 anni (tra le pochissime aziende italiane), – ha detto Alessio Miliani, direttore generale di Fertitecnica Colfiorito, che ha rappresentato l'azienda al premio – ma essere nominati tra i Love Brand, ossia i marchi con più riconoscibilità e fedeltà da parte dei consumatori, in lizza con nomi del calibro di Illy e Loacker, è qualcosa che riempie di orgoglio. Un riconoscimento che va al di là degli investimenti continui sul Marchio e dei conseguenti successi di mercato, perché attiene all'amore che i consumatori hanno del brand Colfiorito ed i valori che rappresenta".

I numeri danno ragione a questa impostazione, dimostrando che una forte coscienza del ruolo sociale, ambientale e umano dell'azienda non è affatto in contrasto, anzi stimola, anche i risultati economici. L'azienda ha chiuso un 2023 da record, consolidando la sua leadership nel mercato dei legumi secchi, cereali e semi, con numeri in crescita su tutti i fronti: "I nostri prodotti – ha proseguito Miliani - hanno raggiunto le case di oltre 2,7 milioni di famiglie in tutta Italia. In particolare, possiamo dire che 1 persona su 5, tra coloro che acquistano legumi secchi, sceglie il marchio Colfiorito. Un valore in crescita e che si sta estendendo anche al resto dell'offerta del marchio, che ormai vuol dire sempre di più anche snack, piatti pronti e altre soluzioni per mangiare sano lungo tutto l'arco della giornata.

Risultati fondati anche sugli investimenti in comunicazione, che fanno dell'omnicanalità la loro carta vincente: ai contenuti online e sui social si aggiunge la presenza con isole personalizzate in più di 500 di supermercati in tutta Italia. Inoltre, è il terzo anno che la campagna pubblicitaria Colfiorito passa sulla TV Nazionale, spingendo ulteriormente la notorietà del marchio e portandolo sempre più anche a chi non lo conosceva.

-----------

Fondata nel 1984 dalla famiglia Mattioni nell'Altopiano di Colfiorito, da cui prende il nome, l'azienda è leader italiano nel mercato dei legumi secchi, cereali e semi, presente in oltre il 90% delle catene di vendita. Una posizione consolidata grazie anche alla forte spinta verso l'innovazione, sia nei processi che nei prodotti: ai prodotti tradizionali si sono affiancati prodotti sempre più innovativi, dai piatti pronti agli snack. L'obiettivo è fornire un servizio in termini di praticità, rapidità ed attenzione al benessere, permettendo il consumo di questi preziosi ingredienti naturali in ogni momento della giornata. Il fatturato del gruppo, che impiega oltre 100 persone FTE, nel 2021 ha superato i 43 milioni di € e ha continuato a crescere nel 2022, nonostante le difficoltà del periodo, il che conferma la strategia vincente e la capacità di intercettare i bisogni dei consumatori.