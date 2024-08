Giovanni Mastrantoni succede a Claudio Alibrandi che ha ricoperto la carica di Presidente della Cooperativa dal 2010 e di Presidente Conad per due mandati, dal 2013 al 2020 e dal 2022 al 2023. Danilo Toppetti confermato Amministratore Delegato

(UNWEB) Perugia, – Il nuovo Consiglio di Amministrazione di PAC 2000A, prima Cooperativa del Consorzio Conad per numero di Soci, punti vendita ed estensione territoriale, nel corso della prima riunione tenuta dopo l'Assemblea di Bilancio dello scorso 18 giugno ha nominato Giovanni Mastrantoni nuovo Presidente, con Alibrandi che resta consigliere, e Vitaliano Gaggi, Emma Montano, Antonello Scalise e Salvatore Abbate come vicepresidenti. È stato, inoltre, confermato Danilo Toppetti come Amministratore Delegato.

Giovanni Mastrantoni, classe '66, è nato a Monte San Giovanni Campano (FR) ed è stato uno dei primi imprenditori ad associarsi alla Cooperativa nel Lazio, quando nel 1992 ha espanso la propria attività nella regione in seguito alla fusione con la società Ari. Insieme al suo amico fraterno e socio, Eliseo Tarquini, ha intrapreso una significativa opera di sviluppo del marchio Conad, portandolo a gestire 11 punti vendita, 3 parafarmacie e un negozio di ottica, sia nella provincia di Frosinone che a Roma. Dal 2012 è Consigliere di Amministrazione di PAC 2000A. Le sue società hanno, da sempre, avuto uno sguardo orientato al futuro. Oggi, i suoi figli, e quelli di Eliseo, continuano l'opera dei padri, partecipando attivamente alle società del gruppo e gestendo direttamente alcuni punti vendita.

"Dopo oltre 30 anni come Socio della Cooperativa è per me un onore assumere la carica di Presidente. Ringrazio Claudio Alibrandi, mio predecessore, per lo straordinario lavoro portato avanti negli anni in cui ha guidato la Cooperativa e il Consiglio di Amministrazione per avermi accordato la sua fiducia" ha commentato il nuovo Presidente di PAC 2000A, Giovanni Mastrantoni.

PAC 2000A Conad è la più grande cooperativa del consorzio Conad, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende su 5 regioni: Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Realtà leader sul territorio, PAC 2000A Conad concorre con determinazione alla crescita e al benessere delle comunità in cui è presente con oltre 1.000 Soci, un fatturato di 5,28 miliardi di euro e una quota di mercato del 20,24% nelle 5 Regioni nelle quali opera, confermandosi leader della GDO nel Centro e Sud Italia.