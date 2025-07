(UNWEB) Perugia. Nuovi importanti traguardi per l’aeroporto internazionale dell’Umbria San Francesco d’Assisi, che nel mese di giugno ha registrato risultati da record sul fronte del traffico passeggeri. Sabato 28 giugno 2025 si è registrato il nuovo picco storico giornaliero con 3.470 passeggeri transitati, superando il precedente massimo raggiunto il 15 agosto 2023, quando erano stati 3.352, con un incremento del +3,5%.

Anche su base mensile è stato raggiunto un nuovo record assoluto, con 73.051 passeggeri transitati a giugno, che migliora il precedente primato di agosto 2023 con una crescita del +2,6%. Rispetto a giugno 2024, quando i passeggeri furono 62.481, l’incremento mensile di traffico è pari al 17%.

Complessivamente, nel periodo gennaio – giugno 2025 sono transitati 276.334 passeggeri, con un incremento del +21,6% rispetto allo stesso periodo del 2024 (quando furono 227.192). A trainare la crescita è stato in particolare il traffico internazionale, che nei primi sei mesi dell’anno ha rappresentato il 71% del totale.

Un risultato che conferma il trend positivo registrato nei mesi precedenti e che si inserisce nel contesto della stagione estiva “Summer 2025”, durante la quale l’aeroporto dell’Umbria è collegato a 17 destinazioni, operate da 6 compagnie aeree, con fino a 114 voli settimanali.

Nel dettaglio, sono attualmente attive 8 rotte nazionali da/per Brindisi, Cagliari, Olbia, Lamezia Terme, Catania, Palermo, Lampedusa e Pantelleria, e 9 rotte internazionali da/per Londra Stansted, Londra Heathrow, Bruxelles, Bucarest, Barcellona, Rotterdam, Cracovia, Malta e Tirana.

“I risultati migliori di sempre in termini di flussi registrati in questo giugno e il record del semestre per il nostro aeroporto - afferma la presidente della Regione Stefania Proietti - ci danno ragione sulle scelte che intendiamo portare avanti per dare ulteriore slancio a uno scalo che si rivela sempre più strategico per la crescita dell’Umbria e che vogliamo rendere sempre più strategico per il turismo che sta mostrando un aumento senza precedenti come settore. La Regione Umbria ha approvato e finanziato un Piano quadriennale, con uno stanziamento annuale di 4,5 milioni e ha in cantiere importanti investimenti da mettere a terra. Con questi numeri stiamo volando e vogliamo continuare a farlo con un’attenzione sempre maggiore alla necessaria intermodalità dell’aeroporto con le altre reti infrastrutturali e di trasporto sulle quali vogliamo sempre più puntare.”

Per ulteriori informazioni sui voli da/per l’aeroporto dell’Umbria è possibile consultare il sito ufficiale, www.airport.umbria.it.