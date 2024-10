(UNWEB) L'azienda di Terni Garofoli, specializzata nella progettazione, realizzazione e nell'assemblaggio di soluzioni tecnologiche per i settori dell'aerospazio, delle telecomunicazioni e della difesa, è tra le dieci "Imprese Vincenti" di Umbria e Toscana premiate da Intesa Sanpaolo.

Un riconoscimento importante, ottenuto nell'ambito del programma di Intesa Sanpaolo dedicato alla valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Firenze e ha visto protagoniste dieci imprese tra le 150 selezionate da Intesa Sanpaolo.

In particolare, l'azienda Garofoli è stata premiata per il settore della meccanica per aver raggiunto risultati significativi in valore economico e impatto sociale, innovazione e ricerca, transizione digitale ed ecologica, export e consolidamento dimensionale.

"Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento – hanno affermato Filippo e Paolo Garofoli, rispettivamente Presidente e Ceo di Garofoli – che conferma l'attenzione e l'impegno della nostra azienda per la creazione di valore sostenibile nel tempo. Siamo infatti convinti che adottando un approccio virtuoso, che tenga conto del benessere sociale e della tutela dell'ambiente, si possano porre le basi per la crescita e competitività delle nostre imprese e del territorio".

Nel 2022 Garofoli ha presentato il suo primo Bilancio di sostenibilità, redatto in conformità ai più recenti e diffusi standard di rendicontazione non finanziaria definiti dal Global Reporting Initiative, per rendere trasparente il proprio impegno in termini di salvaguardia del patrimonio ambientale e delle risorse naturali.

Nel 2023 l'azienda ha ricevuto, per il secondo anno consecutivo, il Leonardo Supplier Award 2022 nella categoria Sustainability per l'impegno e i risultati ottenuti nella tutela dell'ambiente, nello sviluppo economico, nella salute e sicurezza sul lavoro e nella valorizzazione delle persone.

"L'impegno per la sostenibilità e l'orientamento all'innovazione tecnologica sono alla base del nostro lavoro – hanno concluso Filippo e Paolo Garofoli - Puntiamo costantemente a rispondere ai più alti standard qualitativi per rimanere competitivi sui mercati globali senza mai perdere di vista il legame con il territorio, valorizzando le risorse e le competenze locali e cercando di contribuire al benessere della comunità".