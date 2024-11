Venticinque le aziende di Confindustria Umbria che hanno aderito alla Giornata nazionale delle piccole e medie imprese

(UNWEB) Confindustria Umbria ha aderito con 25 imprese all’edizione 2024 del PMI Day, la Giornata nazionale delle piccole e medie imprese promossa da Piccola Industria Confindustria in collaborazione con le Associazioni territoriali del sistema Confindustria. L’iniziativa mira a far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e il suo valore sociale in termini di occupazione e opportunità.

Oltre 900 studenti di 14 scuole della regione hanno partecipato all’evento, che vede ogni anno le imprese associate a Confindustria aprire le porte ai giovani per visite guidate e incontri. Il tema della quindicesima edizione è stato “Costruire”, concetto che assume molteplici significati come costruire consapevolezza delle proprie aspirazioni e delle opportunità per realizzarle, costruire sapere per affrontare con le giuste competenze e con fiducia il lavoro di oggi e quello di domani.

“Questa iniziativa – sottolinea Elena Veschi, Presidente Piccola Industria di Confindustria Umbria – rappresenta sempre un’occasione preziosa di conoscenza e confronto. La partecipazione delle scuole e delle imprese umbre è stata elevata e ciò conferma l’importanza di questi momenti che, attraverso l’esperienza diretta in azienda e l’incontro con i suoi protagonisti, mostrano ai giovani l’impegno quotidiano e le opportunità offerte dal tessuto imprenditoriale del territorio. Un’occasione di grande valore, per stimolare la curiosità e le ambizioni degli studenti facendo loro comprendere il ruolo sociale che rivestono le imprese”.

Le aziende che hanno aderito al PMI Day 2024 sono: Algeco (San Gemini), Alta Manifattura Saldi (Gubbio), A.B. Creazioni (Foligno), Brunello Cucinelli (Solomeo), Cardinalini (Acquasparta), CBL Electronics (Todi), Ciam (Petrignano di Assisi), E2 (Foligno), Eagleprojects (Perugia), ELES (Todi), EMU Group (Marsciano), Fabiana Filippi (Giano dell’Umbria), Flea (Gualdo Tadino), FORVIA Faurecia (Terni), Fucine Umbre (Terni), HTC (Foligno), Lechler (Foligno), Lungarotti (Torgiano), NCM (Foligno), NTS Project (Bastia Umbra), OMA (Foligno), Pattern (Spello), Pegaso 2000 (Corciano), RF Microtech (Perugia) e Ti STYLE iT (Gubbio).

Le scuole che hanno partecipato sono: IIS “Cavour Marconi Pascal” di Perugia (indirizzi Commerciale-Turismo accessibile e sostenibile e Industria e artigianato per il Made in Italy), IIS Tecnico economico e Professionale “Casagrande – Cesi” di Terni, ISIS “Italo Calvino” di Città della Pieve, ITT “Allievi-Sangallo” di Terni, ITT “Leonardo da Vinci” di Foligno, ITET “Aldo Capitini” di Perugia, IIS Campus “Leonardo da Vinci” di Umbertide, Liceo Classico e Musicale “A. Mariotti” di Perugia, Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi, Liceo Scientifico "G. Marconi" di Foligno, Istituto Professionale “E. Orfini” di Foligno, Scuola Secondaria di 1° Grado “Mastro Giorgio – Nelli” di Gubbio, Scuola Secondaria di 1° Grado di Acquasparta e Scuola Secondaria di 1° Grado di San Gemini.

All’iniziativa ha collaborato anche il Comune di Gubbio, mettendo a disposizione degli studenti del proprio territorio il servizio di trasporto per le visite aziendali.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito oltre ai patrocini del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.