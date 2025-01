(UNWEB) Si è svolto ieri presso la Sala Conferenze di Confartigianato Terni, con grande partecipazione delle aziende, l’incontro pubblico organizzato da e il Consorzio di Bonifica Tevere Nera.



L’evento è stato introdotto dal Vicepresidente di Confartigianato Imprese Terni Alvaro Giovannini ha sottolineato l’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese e tecnici del settore, in modo da poter affrontare e approfondire tematiche fondamentali per il territorio ternano e il suo tessuto economico-produttivo.

I principali temi affrontati nell’incontro sono stati:

Messa in sicurezza idraulica delle aree artigianali e industriali

Difesa idrogeologica e contrasto alla siccità

Rapporto tra il Consorzio di Bonifica Tevere Nera e le aziende locali

Supporto finanziario di UNI.CO. per le imprese

Durante l’incontro, Carla Pagliari Direttore del Consorzio di Bonifica Tevere Nera, ha sottolineato l’importanza della messa in sicurezza idraulica e del controllo idrogeologico delle zone artigianali e industriali di Terni, esposte anche al rischio di allagamenti e danni strutturali. Il Direttore ha illustrato le azioni già intraprese e quelle in programma per la manutenzione e il potenziamento delle infrastrutture idrauliche, in collaborazione con le amministrazioni locali e le imprese del territorio.

Ampio spazio è stato dedicato al tema della collaborazione tra il Consorzio e le imprese del territorio, con particolare attenzione alla qualifica delle aziende nell’Albo Fornitori e alle opportunità di coinvolgimento nei progetti di bonifica e gestione idrica.

Riguardo la gestione del rischio idrogeologico e i conseguenti vincoli sul territorio Thomas De Luca Assessore Regionale, ha evidenziato come gli Enti, Consorzio di Bonifica Tevere Nera, la Regione Umbria e l’Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale, hanno collaborato per accedere al finanziamento di 15,5 milioni di euro per il primo stralcio dei lavori per la messa in sicurezza del tratto delle Aree produttive comprese tra il ponte della superstrada E 45 per arrivare alla Zona di Pescecotto, procedendo alla conseguente riperimetrazione per stralci in modo da permette alle aziende del territorio di procedere ai lavori di ampliamento delle proprie attività, che oggi non sono consentite.

Tra l’altro l’Assessore ha fatto il punto sui lavori di messa in sicurezza dell’Area produttiva di Avigliano Umbro e comuni limitrofi, colpiti nel 2020 da rilevanti fenomeni alluvionali.

Inoltre, De Luca, ha espresso la volontà di valutare la costituzione di un Fondo Regionale per le emergenze idrogeologiche.

Infine, l’Assessore riguardo alla problematica delle emissioni odorigene nella zona di Maratta, ha manifestato l’importanza di riattivare l’iter della proposta di legge che era già stata formulata alla prevende amministrazione, al fine di meglio normare tali emissioni.

Marco Iapadre Assessore del Comune di Terni, ai Lavori Pubblici, nel rinnovare la disponibilità al recepire le esigenze del mondo produttivo ha assicurato l’impegno del Comune, illustrando i lavori in atto di risanamento del manto stradale, decoro (pubblica illuminazione e verde pubblico) e segnaletica stradale nelle Aree Produttive di Maratta e Sabbione.

Nel corso dell’incontro, il Segretario di Confartigianato Imprese Terni Michele Medori ha evidenziato l’importanza del Consorzio Vigilato UNI.CO. illustrando le diverse soluzioni finanziarie a disposizione delle imprese ternane, con un focus sugli strumenti di credito agevolato per supportare investimenti in infrastrutture e interventi di sicurezza idraulica.

Al termine dell’incontro Massimo Manni Presidente del Consorzio di Bonifica Tevere Nera, ha riaffermato la vicinanza e lo spirito di collaborazione da parte del Consorzio alle imprese del territorio.

L’incontro ha suscitato grande interesse tra i partecipanti, confermando la necessità di un dialogo costante tra istituzioni, enti tecnici e imprenditori per affrontare le sfide legate alla sicurezza idraulica, alla tutela del territorio e allo sviluppo sostenibile del sistema produttivo locale.