Scelta giusta anche per il presidente di Confagricoltura Umbria Fabio Rossi: "Tra le figure più autorevoli dell'organizzazione. Altamente apprezzato dal territorio".

(UNWEB) Roberto Caponi è il nuovo direttore generale di Confagricoltura. Romano, una figlia, laureato in giurisprudenza e abilitato alla professione di avvocato, dopo esperienze in primari studi legali di diritto commerciale e del lavoro, Caponi entra a Palazzo della Valle nel 1988, dove ricopre, negli anni, diversi ruoli nell'ambito delle politiche del lavoro, della gestione delle risorse umane e del Patronato ENAPA, fino alla più recente carica di direttore delle politiche del lavoro e welfare.

È attualmente presidente dell'Ente bilaterale agricolo nazionale (EBAN), componente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) INAIL e consigliere di amministrazione di Enpaia. In passato è stato anche consigliere del CIV INPS. Esperto in materia di lavoro e previdenza in agricoltura, è autore di numerosi articoli e pubblicazioni sull'argomento.

"Roberto Caponi – dichiara Fabio Rossi, presidente Confagricoltura Umbria – è una delle figure più autorevoli dell'organizzazione, figura altamente apprezzata anche dal territorio mostrandosi sempre disponibile alla collaborazione. Siamo certi che saprà riprendere il lavoro avviato da chi lo ha preceduto nell'interesse primario degli imprenditori agricoli e di tutta l'organizzazione. Saprà, inoltre, - prosegue Rossi - tenere al centro l'interesse delle imprese datoriali parte essenziale dell'economia del settore e per questo da tutelare e sostenere".

"Sono certo - afferma il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – che Roberto Caponi, grazie alla lunga esperienza nelle relazioni industriali e sindacali e alla profonda conoscenza della nostra Organizzazione, sia a livello centrale, sia territoriale, saprà guidare la struttura in modo solido verso le numerose sfide che ci attendono. Sono molto soddisfatto, inoltre, che la Giunta confederale si sia dimostrata coesa e determinata nella scelta del nuovo DG, e che il Comitato Direttivo abbia condiviso con convinzione la sua figura".