(UNWEB) SASE SpA, società di gestione dell’aeroporto internazionale dell’Umbria, ha approvato all’unanimità nel corso dell’assemblea ordinaria dei Soci – tenutasi il giorno 12 giugno presso la sede dell’aeroporto – il progetto di bilancio 2024.

I dati economici registrano un incremento del 4,12% del valore della produzione, mentre i ricavi della gestione caratteristica evidenziano una crescita del 7,20% rispetto al 2023. In particolare, i ricavi aviation aumentano dell’1,57%, mentre i ricavi non aviation fanno segnare un significativo +21%.

Il 2024 si conferma un anno record per il traffico passeggeri, con un totale di 534.210 transiti, consolidando il superamento della soglia dei 500mila passeggeri.

Il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 142.541 euro, in diminuzione rispetto al precedente esercizio a causa di situazioni straordinarie verificatesi nel corso dell’anno, mentre il risultato netto d’esercizio evidenzia una perdita di 313.463 euro, riconducibile anch’essa a circostanze non strutturali (volo Orio al Serio-Bergamo) verificatesi nel corso del 2024.

L’Assemblea ha approvato quindi con voto unanime il bilancio, esprimendo un sentito ringraziamento all’intero Consiglio di Amministrazione per l’ottimo lavoro svolto e al Collegio Sindacale uscente, giunto a scadenza. La società SASE SpA ha già approvato nelle scorse settimane un piano industriale quadriennale, finanziato in massima parte dalla Regione Umbria che ha ribadito, tramite la Presidente Proietti e la partecipata Sviluppumbria, la propria ferma volontà di incrementare attività, voli e opportunità offerte dall’aeroporto internazionale San Francesco d’Assisi, infrastruttura strategica per l’Umbria.