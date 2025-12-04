(UNWEB) Perugia. ’11 dicembre, ore 10:30, a Palazzo Donini la tavola rotonda organizzata da EGP FIPE Confcommercio. Saranno presentati anche dati aggiornati sul territorio regionale.

FIPE, la Federazione dei Pubblici Esercizi, e Confcommercio Umbria annunciano che giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 10:30, nella Sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia, si terrà un incontro dal titolo "Confronto Aperto. Il futuro del gioco legale con regole condivise".

L’iniziativa, promossa da EGP - Associazione italiana esercenti giochi pubblici aderente a FIPE Confcommercio - porterà in Umbria un confronto pubblico, tecnico e istituzionale su un tema di crescente rilievo: garantire un modello di gioco realmente legale, sicuro e rispettoso delle persone.

Il dibattito si inserisce nel solco dei principi del Manifesto per il gioco pubblico, legale e sicuro presentato da EGP FIPE nel giugno scorso – che parla di regole chiare, prevenzione, legalità e responsabilità - e mira a mettere al centro la tutela della salute, la sicurezza dei territori e la trasparenza dell’offerta di gioco pubblico.

Dati aggiornati sull’Umbria

Nel corso dell’incontro saranno presentati nuovi dati relativi al contesto umbro, che offriranno una fotografia attuale del settore sul territorio, tra diffusione dell’offerta legale, rischi di dispersione verso il gioco illegale e necessità di rafforzare prevenzione e controllo.

A guidare i lavori sarà Emmanuele Cangianelli, presidente di EGP FIPE. Il panel dei relatori invitati comprende: rappresentanti di Regione Umbria, Guardia di Finanza, ADM Umbria, nonché dei principali Comuni della Regione, di Federsanità ANCI Umbria e di altri stakeholders attivi nella tutela della legalità e della salute.