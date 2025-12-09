Stefano Crestini rieletto Presidente nazionale di ANAEPA-Confartigianato Edilizia
L’Assemblea nazionale di ANAEPA-Confartigianato Edilizia ha confermato oggi, per acclamazione, Stefano Crestini alla Presidenza nazionale per il quadriennio 2025–2029.
Accanto a Crestini opereranno tre Vicepresidenti:
-
Virgilio Fagioli, con incarico di Vicario
-
Giovanni Lovato
-
Enrico Mancini
Fanno parte della nuova Giunta Esecutiva: Sabrina Baronio, Enzo Tanino, Luca Pifferi, Pierangelo Lanini, Giacomo Meloni, Pietro Paolo Fattori e Vincenzo Coffa.
«È un grande onore rappresentare per il prossimo mandato l’ANAEPA – ha dichiarato Crestini – e desidero ringraziare l’Assemblea nazionale per la fiducia. Il nostro impegno sarà rivolto a rafforzare il rapporto con le imprese, ascoltarne le esigenze e accompagnarle nell’affrontare le sfide complesse del settore. Lavoreremo per consolidare il ruolo strategico dell’artigianato nell’economia e nella società italiana, con risposte concrete e soluzioni efficaci in un contesto in continua evoluzione».
Confartigianato Imprese Umbria esprime le sue più vive congratulazioni a Pierangelo Lanini per l’ingresso nella Giunta nazionale, riconoscimento del valore professionale e del costante impegno rappresentativo espresso nel territorio umbro.
Claudio Riva eletto nuovo Presidente nazionale di Confartigianato Trasporti
L’Assemblea nazionale dei delegati, riunita oggi a Roma, ha eletto all’unanimità Claudio Riva nuovo Presidente nazionale di Confartigianato Trasporti, al termine del percorso di rinnovo degli Organi statutari.
Già Vicepresidente nazionale, Riva guida la Riva Logistic & Service Srl, azienda impegnata nel trasporto e nella logistica a livello nazionale e internazionale. Per il prossimo triennio rappresenterà oltre 20.000 imprese associate del comparto autotrasporto merci e logistica, realtà che complessivamente danno lavoro a 70.000 addetti.
La sua elezione assicura continuità dopo i tre mandati di Amedeo Genedani, aprendo allo stesso tempo una fase di consolidamento organizzativo, rafforzamento della rappresentanza unitaria e maggiore presenza ai tavoli nazionali ed europei.
Accanto a Riva sono stati eletti tre Vicepresidenti:
-
Stefano Boco (Umbria)
-
Roberto Tegas (Toscana)
-
Michele Lovecchio (Puglia)
«Desidero proseguire un percorso prezioso – ha affermato il neoeletto Presidente Riva – consolidando le relazioni istituzionali e promuovendo una rappresentanza capace di valorizzare i territori e la dignità del lavoro. Avvieremo una campagna nazionale per rilanciare l’immagine della professione di autista: un mestiere stabile, tecnologico e ben retribuito. Servono incentivi per le imprese che investono sui giovani, contributi per patenti e CQC, e una defiscalizzazione mirata per rendere il lavoro competitivo e attrattivo».
Le linee strategiche del mandato di Riva:
-
Unità associativa e valorizzazione delle specificità territoriali
-
Dignità e attrattività della professione di autista
-
Regolarità del mercato e corretti rapporti di filiera
-
Armonizzazione delle norme europee e contrasto al dumping sociale
-
Politiche per il reperimento di nuovi autisti
-
Valorizzazione dell’intermodalità
-
Potenziamento infrastrutturale e sicurezza
L’autotrasporto movimenta circa il 90% delle merci nazionali, settore cruciale chiamato a confrontare digitalizzazione, transizione ecologica, carenza di personale e concorrenza internazionale.
Confartigianato Imprese Umbria esprime sincere congratulazioni a Stefano Boco per l’elezione a Vicepresidente nazionale di Confartigianato Trasporti, conferma importante della qualità e dell’impegno della rappresentanza umbra nel settore.