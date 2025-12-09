Stefano Crestini rieletto Presidente nazionale di ANAEPA-Confartigianato Edilizia

L’Assemblea nazionale di ANAEPA-Confartigianato Edilizia ha confermato oggi, per acclamazione, Stefano Crestini alla Presidenza nazionale per il quadriennio 2025–2029.

Accanto a Crestini opereranno tre Vicepresidenti:

Virgilio Fagioli , con incarico di Vicario

Giovanni Lovato

Enrico Mancini

Fanno parte della nuova Giunta Esecutiva: Sabrina Baronio, Enzo Tanino, Luca Pifferi, Pierangelo Lanini, Giacomo Meloni, Pietro Paolo Fattori e Vincenzo Coffa.

«È un grande onore rappresentare per il prossimo mandato l’ANAEPA – ha dichiarato Crestini – e desidero ringraziare l’Assemblea nazionale per la fiducia. Il nostro impegno sarà rivolto a rafforzare il rapporto con le imprese, ascoltarne le esigenze e accompagnarle nell’affrontare le sfide complesse del settore. Lavoreremo per consolidare il ruolo strategico dell’artigianato nell’economia e nella società italiana, con risposte concrete e soluzioni efficaci in un contesto in continua evoluzione».

Confartigianato Imprese Umbria esprime le sue più vive congratulazioni a Pierangelo Lanini per l’ingresso nella Giunta nazionale, riconoscimento del valore professionale e del costante impegno rappresentativo espresso nel territorio umbro.

Claudio Riva eletto nuovo Presidente nazionale di Confartigianato Trasporti

L’Assemblea nazionale dei delegati, riunita oggi a Roma, ha eletto all’unanimità Claudio Riva nuovo Presidente nazionale di Confartigianato Trasporti, al termine del percorso di rinnovo degli Organi statutari.

Già Vicepresidente nazionale, Riva guida la Riva Logistic & Service Srl, azienda impegnata nel trasporto e nella logistica a livello nazionale e internazionale. Per il prossimo triennio rappresenterà oltre 20.000 imprese associate del comparto autotrasporto merci e logistica, realtà che complessivamente danno lavoro a 70.000 addetti.

La sua elezione assicura continuità dopo i tre mandati di Amedeo Genedani, aprendo allo stesso tempo una fase di consolidamento organizzativo, rafforzamento della rappresentanza unitaria e maggiore presenza ai tavoli nazionali ed europei.

Accanto a Riva sono stati eletti tre Vicepresidenti:

Stefano Boco (Umbria)

Roberto Tegas (Toscana)

Michele Lovecchio (Puglia)

«Desidero proseguire un percorso prezioso – ha affermato il neoeletto Presidente Riva – consolidando le relazioni istituzionali e promuovendo una rappresentanza capace di valorizzare i territori e la dignità del lavoro. Avvieremo una campagna nazionale per rilanciare l’immagine della professione di autista: un mestiere stabile, tecnologico e ben retribuito. Servono incentivi per le imprese che investono sui giovani, contributi per patenti e CQC, e una defiscalizzazione mirata per rendere il lavoro competitivo e attrattivo».

Le linee strategiche del mandato di Riva:

Unità associativa e valorizzazione delle specificità territoriali

Dignità e attrattività della professione di autista

Regolarità del mercato e corretti rapporti di filiera

Armonizzazione delle norme europee e contrasto al dumping sociale

Politiche per il reperimento di nuovi autisti

Valorizzazione dell’intermodalità

Potenziamento infrastrutturale e sicurezza

L’autotrasporto movimenta circa il 90% delle merci nazionali, settore cruciale chiamato a confrontare digitalizzazione, transizione ecologica, carenza di personale e concorrenza internazionale.

Confartigianato Imprese Umbria esprime sincere congratulazioni a Stefano Boco per l’elezione a Vicepresidente nazionale di Confartigianato Trasporti, conferma importante della qualità e dell’impegno della rappresentanza umbra nel settore.