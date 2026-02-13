(UNWEB) Perugia. Completata la nuova personalizzazione del terminal dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”, realizzata in collaborazione tra Aeroporto, Regione Umbria e Sviluppumbria.

L’intervento rafforza il ruolo dello scalo quale porta d’ingresso dell’Umbria e spazio di valorizzazione dell’identità regionale, integrando brand territoriale, celebrazioni dell’Ottocentenario francescano e promozione dell’intero territorio.

Il progetto si articola lungo tre direttrici strategiche tra loro complementari: la promozione del brand turistico regionale, la celebrazione dell’Ottocentenario e la rappresentazione unitaria dell’intero territorio umbro attraverso le bellezze dei 92 Comuni che lo compongono.

Le tre azioni sono state illustrate questa mattina alla presenza della Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, dell’Assessore al Turismo, Simona Meloni, dei Sindaci dei Comuni di Perugia, Gubbio e Bastia Umbra, dell’Assessore al Turismo del Comune di Assisi e del Presidente di ANCI Umbria.

Brandizzazione del terminal con il marchio turistico regionale

Realizzata la personalizzazione della facciata Arrivi con il marchio turistico regionale “Umbria Cuore Verde d’Italia”, accompagnata dalla valorizzazione di otto pareti interne dedicate alla promozione di luoghi iconici della Regione. Un intervento strutturale e identitario che consolida il ruolo dell’aeroporto quale porta d’ingresso dell’Umbria.

Ottocentenario francescano

In occasione dell’Ottocentenario della morte di San Francesco (1226–2026), lo scalo ha sviluppato un progetto diffuso di valorizzazione del messaggio francescano, integrando parole e simboli ispirati ai temi di pace, accoglienza, dialogo e cammino negli spazi aeroportuali.

Tra le iniziative realizzate figurano l’utilizzo, per l’intero periodo delle celebrazioni, di un marchio speciale e celebrativo; le installazioni “Gate of Welcome – Le Porte Francescane” nell’area Arrivi; oltre 70 applicazioni grafiche diffuse tra pareti, controsoffitti e superfici calpestabili; la creazione di una landing page dedicata.

Il progetto prevede inoltre due ulteriori azioni nelle aree esterne, in fase di realizzazione nei prossimi mesi, che comprenderanno la piantumazione di tre alberi dedicati a San Francesco e la realizzazione di un murales a lui ispirato.

L’intervento celebra in modo contemporaneo la figura cui l’aeroporto è intitolato, trasformando l’esperienza di viaggio in un primo incontro con l’identità culturale e spirituale dell’Umbria.

I 92 Comuni dell’Umbria in aeroporto

Completata l’installazione “Walking in Umbria – Una passeggiata in aeroporto, una passeggiata in Umbria”: 92 pannelli retroilluminati distribuiti lungo l’intero terminal, ciascuno dedicato a uno dei Comuni umbri.

Ogni pannello presenta una fotografia rappresentativa del territorio comunale, con indicazione della direzione e della distanza dall’aeroporto, accompagnando i passeggeri in un percorso visivo che attraversa idealmente tutta la regione.

Un progetto che valorizza in modo unitario l’intero territorio regionale, dai luoghi più noti ai centri meno conosciuti, rafforzando il legame tra infrastruttura aeroportuale e promozione turistica.

Attraverso tre linee di intervento integrate, il progetto restituisce centralità alla bellezza dell’Umbria nel suo complesso, valorizzandola all’interno di un’infrastruttura strategica e trasformando l’aeroporto “San Francesco d’Assisi” nella prima esperienza dell’Umbria per chi arriva e per chi parte, nonché in una vetrina permanente dell’intero territorio regionale.

Simona Meloni, Assessore al Turismo della Regione Umbria, ha commentato: “Abbiamo realizzato un importante intervento di brandizzazione della principale porta d'accesso all'Umbria, il nostro aeroporto regionale. Grazie all'impegno della Regione, degli Enti soci, di Sase e di tutti quelli che in queste settimane hanno lavorato a questo progetto, ora finalmente il nostro aeroporto è una vetrina eccezionale per tutta l'Umbria. Attraverso tre linee di intervento integrate, restituiamo centralità alla bellezza del territorio regionale nel suo complesso, evidenziamo i valori spirituali e tradizionali dell'Umbria, esaltiamo la figura di San Francesco in un anno, quello dell'Ottocentenario della morte, che avrà una eco in tutto il mondo. Siamo davvero orgogliosi di un progetto che trasforma l’aeroporto “San Francesco d’Assisi” nella prima esperienza dell’Umbria per chi arriva e per chi parte".