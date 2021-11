(UNWEB) – ORVIETO Dal 26 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 la quinta edizione di “A Natale regalati Orvieto”, propone un ricco programma di iniziative ed eventi per grandi e piccoli dove storia, arte, cultura, enogastronomia e molto altro si intrecciano per confezionare il più bel dono da mettere sotto l’albero: l’esperienza autentica di Orvieto.

Tra le attrazioni da non perdere l’Albero di luce nel Pozzo di San Patrizio e la grande stella luminosa in piazza Duomo. E poi le illuminazioni artistiche sui palazzi del centro storico e sulla Torre del Moro, la magia dei presepi nel quartiere medievale, l’incredibile storia del “Bambin Gesù delle Mani” di Pinturicchio in mostra al museo “Claudio Faina”, il mercatino di Natale in piazza della Repubblica e la pista del ghiaccio in piazzale Frustalupi, parcheggi gratis dal 9 al 24 dicembre per lo shopping nel centro storico.

Infine, dal 29 dicembre al 2 gennaio, il grande appuntamento internazionale con la musica di Umbria Jazz Winter per brindare al nuovo anno.

A Natale regalati Orvieto è stato presentato questa mattina in Comune dal Sindaco e Assessore alla Cultura e Turismo, Roberta Tardani che ha ringraziato per la collaborazione alla realizzazione del progetto il Consigliere Comunale con delega agli eventi, Gionni Moscetti impossibilitato a partecipare alla conferenza stampa.

“Lo scorso anno – ha detto il Sindaco - le immagini del Natale di Orvieto hanno fatto il giro d’Italia ma le limitazioni dell’emergenza sanitaria non ci hanno consentito di ospitare turisti e visitatori. Oggi, nel pieno rispetto delle norme anticontagio, siamo pronti ad accoglierli con un ricco programma pensato anche per i nostri cittadini, articolato su 45 giorni, che mette insieme gli appuntamenti tradizionali del Natale con tutte le iniziative organizzate in città. Un grande lavoro di regia e coordinamento da parte degli uffici comunali per confezionare nella maniera migliore quel dono meraviglioso che noi abbiamo la fortuna di avere sotto gli occhi tutto l’anno e che vogliamo condividere con il Mondo: Orvieto”.

“Il programma di ‘A Natale regalati Orvieto’ – ha aggiunto - sarà accompagnato da una campagna di comunicazione e di digital marketing indirizzata nel Centro Italia e in particolare nell’area metropolitana di Roma. Oggi presentiamo anche il video, realizzato da Promovideo con il contributo del Gal Trasimeno-Orvietano, che lancerà le iniziative natalizie ma farà anche da teaser per la promozione del prossimo anno incentrata in particolare sugli eventi. Il claim è sempre ‘Orvieto città viva esperienza autentica’ e dopo il video emozionale della campagna post lockdown ora mettiamo l’accento sulla vitalità della nostra città, sulla capacità e la versatilità dei suoi spazi più belli nel fare da cornice ad eventi e manifestazioni indimenticabili. Un mashup delle immagini degli appuntamenti della tradizione, dei concerti estivi, delle manifestazioni natalizie in una città da guardare, da sentire, da vivere, da ricordare. Un progetto in linea con le strategie individuate dal piano di marketing territoriale e con l’intervento Orvieto Always on con cui vogliamo promuovere la città anche attraverso gli eventi”. Il link al video https://www.youtube.com/watch?v=QNfOzn1idrs

Programma A Natale regalati Orvieto #5

Si parte come ormai da tradizione degli ultimi due anni il 26 novembre, in occasione del Black Friday, con l’inaugurazione del mercatino di Natale in piazza della Repubblica e l’accensione delle luminarie natalizie in tutta la città. Sedici gli espositori che proporranno prodotti artigianali e della tradizione natalizia tutti i giorni fino al 9 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Sabato 4 dicembre al Museo “Claudio Faina” l’apertura al pubblico della mostra del “Bambin Gesù delle Mani” di Pinturicchio in collaborazione con la Fondazione Guglielmo Giordano proprietaria dell’opera rimasta ignota per quasi 500 anni e protagonista di una incredibile storia. Il frammento smurato in mostra è infatti parte di un affresco che raffigura Papa Alessandro VI Borgia che tiene i piedi del Bambin Gesù tenuto in grembo dalla Madonna che, secondo le ricostruzioni, avrebbe il volto di Giulia Farnese, considerata l’amante del Papa. Un dipinto che testimonierebbe l’origine del potere dei Farnese e dell’ascesa al soglio pontificio del fratello di Giulia, Alessandro, divenuto Papa Paolo III e profondamente legato alla città di Orvieto.

Nel pomeriggio della stessa giornata sarà aperta anche la pista di ghiaccio in piazzale Frustalupi e sarà accesa l’illuminazione artistica sul Palazzo Comunale, sulla Chiesa e la Torre di Sant’Andrea, su Palazzo del Popolo e sulla Torre del Moro. La Torre illuminata resterà eccezionalmente aperta dalle 18 alle 20 per cinque serate (18, 26, 29, 31 dicembre, 2 gennaio) per poter ammirare dall’alto la città addobbata per il Natale.

Mercoledì 8 dicembre sarà invece la volta dell’accensione dell’Albero di Luce nel Pozzo di San Patrizio, attrazione che viene riproposta dopo il successo di due anni fa che contribuì al record di visite al monumento. Nello stesso giorno si accenderà anche la grande stella luminosa ai piedi del Duomo.

Domenica 12 dicembre torna il suggestivo appuntamento con la “Candeluminaria - I sogni dei bambini accendono il quartiere medievale” con la zona di San Giovenale che sarà illuminata solo dalla luce delle candele.

Da mercoledì 22 dicembre, poi il quartiere medievale diventerà il “quartiere dei presepi”, cuore pulsante del tradizionale “Circuito dei presepi” organizzato dal Comitato cittadino dei quartieri di Orvieto che anche quest’anno propone l’esposizione di oltre 20 presepi nelle chiese e nelle case della Rupe e delle frazioni. Presepi artigianali saranno realizzati in piazza dell’Erba e in via Malabranca, mentre un singolare presepe di arazzi sarà allestito presso palazzo Petrangeli.

Giovedì 23 dicembre si aprirà anche il tradizionale presepe nel Pozzo della Cava, giunto alla 32esima edizione, che quest’anno ha come tema “Il figlio del Padre”.

Il 26 dicembre e il 6 gennaio, infine, ritornerà anche l’atteso appuntamento con il Presepe Vivente nell’Orto di San Giovenale.

Cinque gli appuntamenti in programma pensati esclusivamente per i bambini. Domenica 5 dicembre, in occasione della “Giornata del naso rosso”, in piazza del Popolo si terrà “Il Natale dei Clown Vip”, iniziativa promossa dall’associazione di volontariato “Vivere in positivo” che propone la clownterapia negli ospedali.

Sabato 11 dicembre al piazzale dell’Orologio di Orvieto scalo, in collaborazione con la parrocchia del quartiere, “Io + te = noi. Uniti sotto lo stesso albero” con i bambini delle scuole che saranno chiamati ad addobbare un grande albero di Natale con i loro pensieri e desideri.

Sabato 18 e domenica 19 dicembre il “Villaggio di Babbo Natale” a Ciconia a cura dell’associazione CiconiaW. Infine il 30, 31 dicembre e il 2 gennaio in piazza della Repubblica e alla Sala del Carmine gli appuntamenti di Uj4Kids inseriti nel cartellone della 28esima edizione di Umbria Jazz Winter che torna dopo un anno di stop dal 29 dicembre al 2 gennaio.

Anche nel periodo natalizio il Teatro Mancinelli sarà grande protagonista degli eventi in città. Oltre ai due appuntamenti della stagione di prosa con Pino Strabioli (“Sempre fiori mai un fioraio” il 10 e 12 dicembre) ed Elena Sofia Ricci (“La dolce ala della giovinezza” il 18 e 19 dicembre), sabato 11 dicembre ospiterà “Paolo e Francesca”, dramma lirico in un atto di Arturo Colautti con musica di Luigi Mancinelli, a cura della Fondazione Marco Besso e dell’Opera del Duomo.

Il 13 dicembre ospiterà invece l’evento di beneficienza “Alimentarsi di vita” organizzato dalla Fondazione Cotarella.

Il 23 dicembre ritorna il tradizione “Concerto di Natale” della scuola comunale di musica “Adriano Casasole”.

L’8 gennaio, infine, il teatro ospiterà l’anteprima cinema del film sul Corteo storico e il Miracolo eucaristico “Da sempre” con la regia di Giovanni Bufalini.

Con “La magia del Natale a teatro”, venerdì 10 dicembre, il Mancinelli sarà anche al centro di una delle tre visite guidate organizzate da Sistema Museo.

Le altre due sono in programma venerdì 17 dicembre, “Il Natale nell’arte di Orvieto”, e venerdì 7 gennaio, “Il volto medievale di Orvieto”.

Tre anche gli appuntamenti nell’Atrio di Palazzo dei Sette con “Il Libro Parlante” a cura di Cantiere Orvieto: domenica 12 dicembre l’incontro con Guido Barlozzetti, autore di “Vite riguardevoli” e Cinzia Tani, autrice di “Angeli e carnefici”, venerdì 17 dicembre Chiara Gamberale con “Il grembo materno” e sabato 18 dicembre l’attore e scrittore Pietro Castellitto che presenterà il suo libro “Gli iperborei”.

Nel programma anche le giornate del 10 e 11 dicembre con cui si festeggeranno i 90 anni della Biblioteca comunale “Luigi Fumi”. Un piccolo dono e un invito alla lettura arriva inoltre dall’iniziativa “A Natale regalati un libro” promossa dal Comune di Orvieto in collaborazione con Skylab Studios. Sul volantino degli appuntamenti natalizi, e successivamente anche su una targa che sarà apposta in biblioteca, cittadini e turisti troveranno infatti un qr code che darà accesso gratuito a una libreria virtuale da cui poter scaricare venti classici della letteratura in formato digitale.

Con il nuovo anno spazio anche allo sport con la prima edizione del torneo giovanile “Città di Orvieto” riservato alla categoria Giovanissimi (2007) che si terrà allo stadio “Luigi Muzi” dal 3 al 6 gennaio.

Il programma completo e aggiornato di “A Natale regalati Orvieto” sarà consultabile on line sul sito di promozione turistica www.liveorvieto.com (https://liveorvieto.com/blog/2021/10/26/a-natale-regalati-orvieto/) e sul sito del Comune di Orvieto al link www.comune.orvieto.tr.it/pagine/a-natale-regalati-orvieto-001.

Per incentivare lo shopping natalizio l’Amministrazione Comunale riproporrà le agevolazioni sui parcheggi a strisce blu del centro storico dove, dal 9 al 24 dicembre, la sosta sarà gratuita dalle 16 alle 22.

Tutti i giorni le vie e le piazze di Orvieto saranno allietate dalla musica in filodiffusione mentre dal 26 novembre al 12 dicembre, dal 17 al 19 e dal 23 dicembre al 9 gennaio sarà attivo l’Orvieto Christmas Tour – Il racconto del Natale, un tour emozionale a bordo di un minibus elettrico alla scoperta di vie, vicoli e piazze della città.