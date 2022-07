(UNWEB) Perugia. Un viaggio tra musica e scienza, da Nord a Sud, da Est a Ovest, fino a chiudere con un immaginifico Giro del Mondo in 80 minuti per famiglie. È "Il suono della Ricerca", promosso dall'Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l'Orchestra da Camera di Perugia, che torna quest'estate, dopo il successo del 2021, con il tema "Esplorazioni - sud, ovest, nord, est".

Cinque appuntamenti a Perugia, da mercoledì 6 luglio fino a venerdì 5 agosto 2022, sempre alle ore 19, che si inseriscono nel percorso di avvicinamento all'edizione 2022 di Sharper – Notte europea dei ricercatori; incontri in cui la proposta artistica incontrerà l'approfondimento scientifico, in un connubio tra ricerca e divulgazione musicale e didattica, con i 4 punti cardinali che ispireranno i programmi dei concerti e su cui i ricercatori dell'Ateneo perugino si confronteranno da diverse prospettive disciplinari.

Tra gli ospiti che affiancheranno l'Orchestra da Camera di Perugia ci saranno il celebre violinista Stefan Milenkovich, l'oboista Christian Schmitt, i pianisti Manuel Magrini e AlessandraGentile e il violoncellista Gianluca Pirisi e Myungjae Kho, soprano.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito su prenotazione: 331 2643443 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Si parte mercoledì 6 luglio, alle ore 19, nel Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo puntando la bussola verso SUD: l'Orchestra da Camera di Perugia e Gianluca Pirisi al violoncello eseguiranno musiche di Luigi Boccherini e Joseph Bologne Chevalier de Saint-George, mentre l'approfondimento scientifico, a cura dell'Università degli Studi di Perugia, vedrà intervenire Loredana Bury (Dipartimento di Medicina), Marco Cherin (Dipartimento di Fisica e Geologia), Giovanni Cinti (Dipartimento di Ingegneria), Uliano Conti (Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione), Fabio Forlani (Dipartimento di Economia), Maria Chiara Locchi (Dipartimento di Giurisprudenza), Serena Massari (Dipartimento di Scienze Farmaceutiche), Arianna Miglio (Dipartimento di Medicina Veterinaria), Luisa Paolotti (Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali), Stefania Zucchini (Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne).

La rassegna proseguirà rivolgendosi a OVEST, giovedì 21 luglio (ore 19) e ancora nel Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo, con l'Orchestra perugina insieme al pianista Manuel Magrini.

In programma musiche di Benjamin Britten, dello stesso Magrini e di vari autori della tradizione sudamericana. Approfondimento scientifico con Carlo Albanese in rappresentanza del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS).

Giovedì 28 luglio ci si sposterà al Chiostro del Rettorato dell'Università degli Studi di Perugia (ore 19), con un concerto ispirato al NORD: con Orchestra da Camera di Perugia ci saranno Alessandra Gentile, pianoforte, Christian Schmitt, oboe e direttore. Musiche di Franz Joseph Haydn, Edvard Grieg, Wolfgang Amadeus Mozart. Approfondimento scientifico a cura di Paola de Salvo (Dipartimento di Scienze Politiche) e Susanna Pagiotti (Dipartimento di Scienze Politiche).

Giovedì 4 agosto, sempre il Chiostro del Rettorato dell'Università degli Studi di Perugia (ore 19), ospiterà il concerto che chiuderà a EST il viaggio tra i punti cardinali – ma non della rassegna – con l'Orchestra da Camera di Perugia e Stefan Milenkovich al violino. Musiche di Antonín Dvořák, Wolfgang Amadeus Mozart. Per l'Università degli Studi di Perugia interverrà Emanuela Costantini (Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne).

Gran finale per le famiglie, venerdì 5 agosto (ore 19) nell'Orto Medievale del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS), con il Giro del Mondo in 80 minuti guidati dal Quintetto di Fiati dell'Orchestra da Camera di Perugia insieme a Myungjae Kho, soprano. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauss figlio, Jacques Offenbach, Giuseppe Verdi, Enoch Sontonga, Leonard Bernstein, D.J. Kim. L'ultimo approfondimento scientifico sarà con Margherita Maranesi (Dipartimento di Medicina Veterinaria).