(UNWEB) Perugia.Come da programma, Sabato pomeriggio (Ndr 11 febbraio) presso il Circolo di Ponte d'Oddi si è svolta la tradizionale Gara di Bartocciate alla quale è seguito il momento conviviale con un "bocone-stuzzichino" e a chiudere la giornata lo spettacolo Mò ve l'arconto, un fuoco d'artificio di aneddoti, storie e poesie in un gustoso "battibecco" tra i due attori.

Come da tradizione, ogni anno, infatti, la Società del Bartoccio organizza una gara di Bartocciate secondo l'antica tradizione dove il popolo usava la maschera perugina per sbeffeggiare i potenti, denunciare le loro malefatte, il malaffare, la corruzione, i disagi della comunità cittadina. I temi su cui i poeti hanno graffiato, in questa edizione, con la carta vetrata delle loro rime erano quest'anno: Vita da pedone a Perugia ; Come ti (tras)curo il verde in città ; Fatti e misfatti di chi ci governa (in Italia, in Europa, nel mondo).

Hanno partecipato alla gara quindici poeti e poete, alcuni già presenti alle precedenti edizioni, altri che si sono cimentati per la prima volta: tutti hanno interpretato con libertà e fantasia i temi assegnati, e la gara è stata graffiante, corrosiva, mordace, ma anche spiritosa, nel denunciare le storture e i difetti della società in cui viviamo e di coloro che ne sono responsabili.

Alle ore 18,00 è iniziata la Gara di Bartocciate: ciascuno dei poeti concorrenti ha letto la sua Bartocciata, ed alla fine il pubblico ha espresso le sue preferenze; la bartocciata più votata è stata proclamata "Bartocciata dell'anno" e il titolo è andato a Giovanni Alunni con " Bartoccio e Mencarone per Perugia... col magone " ; al secondo posto Anna Martellotti, con " Neologismi perugini" ; terza classificata Fernanda Mollica con " Ce vojon fa magna i grille".

I diplomi e la targa a ciascun partecipante saranno consegnati il 19 febbraio 2023, all'Auditorium di S. Cecilia, prima dello spettacolo di canzoni del gruppo cantaPerugia.

Si segnala che, cuore delle Giornate del Bartoccio, si apre una settimana di iniziative destinate ai bambini di tutte le età, compresi i bambini con qualche decennio alle spalle.

Ora è il turno dei laboratori del Bartoccio: Lunedì 13 febbraio alle ore 16,30 al Teatro di Figura in via del Castellano: Laboratorio dei burattini del Bartoccio con Mario Mirabassi; Martedì 14 febbraio alle ore 16,30 al Museo del giocattolo a S. Marco Fornaci: Laboratorio dei bucciottini del Bartoccio con Luciano Zeetti ;

Mercoledì 15 febbraio alle ore 16,30 alla Biblioteca delle Nuvole in piazza Vittorio Veneto (o della Stazione) a Fontivegge: Laboratorio di fumetti del Bartoccio con Claudio Ferracci. Nei laboratori, si impara fare cose con le mani, e intanto ci si avvicina al mondo fantastico delle maschere e delle figure, di cui il Bartoccio è il massimo rappresentante nella nostra città.