(UNWEB) CALVI DELL’UMBRIA – 1 agosto – Calvi Cinema apre il Festival stasera 1° agosto nel segno dell’impegno sociale con “Grazie ragazzi” (2023) di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Vinicio Marchioni e Sonia Bergamasco. Domani 2 agosto sarà la volta di “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (2019) di Lorenzo Mattotti, film d’animazione sulla problematica dell’integrazione, tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati. Calvi Festival proseguirà con Calvi Teatro che inizierà giovedì 3 agosto con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Silvia Siravo in “Persiani” di Eschilo, con Alessio Caruso, Alessandro D’Ambrosi, Stefano De Majo, regia di Patrick Rossi Gastaldi.

Il 4 agosto poi la commedia “Io per te come un paracarro” di e con Daniele Parisi. Un punto di vista beffardo e spiazzante sulla nostra quotidianità. Una serata per vedere con occhi diversi il mondo circostante grazie al talento comico del protagonista e autore. Il 5 agosto è di scena “Sempre fiori mai un fioraio! di e con Pino Strabioli, un raffinatissimo omaggio all’arte irriverente, libera ed originalissima del grande artista Paolo Poli. Un allievo e interprete ispirato per un maestro straordinario.Sempre il 5 agosto, si apre anche Calvi Arte nel foyer del teatro del Monastero, con l’inaugurazione dell’esposizione collettiva “Chroma23 – Le forme dei colori” e il brindisi di benvenuto. Il 6 agosto sarà la volta di Calvi Musica con il concerto del Trio CBP - Contemporary Blues Project. La band composta da Stefano Tonelli (chitarra elettrica e acustica), Fabrizio Cirillo (basso elettrico), Roberto Marziali (batteria) e un repertorio che riporterà alle origini del blues e del jazz.