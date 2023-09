(UNWEB) Costacciaro - “Valorizzare il passato per costruire il futuro” è in questa oƫca che sabato 23 settembre alle ore 16.30 a Costacciaro, presso la sala San Marco dell’Università degli uomini originari di Costacciaro, si svolgerà il convegno “Le comunanze agrarie nell’appennino: un esempio di economia sostenibile”

Il convegno è organizzato da ISUC “Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea”, da “Eticamente competere in modo sostenibile”” dall’Università degli Uomini Originari di Costacciaro”, dal “Comune di Costacciaro” e dal “Comune di Scheggia e Pascelupo”. Le comunanze agrarie sono un esempio di gesƟone del territorio storiche e disciplinate da forme giuridiche tradizionali. La loro estensione non è marginale e, anche se sembrano limitate alla gesƟone di un seƩore economico non più trainante nella contemporaneità, sono un esempio di economia “alternaƟva” rispeƩo ai modelli vigenƟ. Nella zona dell’appennino eugubino esse sono nate anche dalla evoluzione del patrimonio delle abbazie benedeƫne avellanite e hanno conservato nel tempo la loro vitalità. Il Ɵpo di proprietà comune che le caraƩerizza non ha ovunque le stesse caraƩerisƟche e fonƟ giuridiche. E’ però una esperienza in cui l’uso è lasciato principalmente al lavoro dei beneficiari e finalizzato al mantenimento nel tempo e al miglioramento del bene che deve rimanere intaƩo per le future generazioni. Si traƩa di una visione che, nata nel medioevo, propone una aƩualità basata sulla visione della economia come servizio al benessere della comunità e che trova, nell’aƩualità, interessanƟ riscontri per promuovere il welfare di comunità e la sostenibilità. Alla luce di questa tradizione il convegno vuole rifleƩere sulla storia, sul presente e sul futuro delle proprietà comuni in Umbria ed in parƟcolare di quelle dell’appennino. A parƟre dalle diverse vicende che le hanno viste cosƟtuite per realizzare principi di vita dignitosa delle popolazioni montane, si vuole proporre la riflessione sul modello che rappresentano e sulla integrazione con il turismo e con lo sviluppo del territorio.

Locandina evento le Comunanze agrarie nell'appennino