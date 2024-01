(UNWEB) Perugia. La stagione del teatro Franco Bicini prosegue con “Liebe macht frei – l’amore rende liberi”, spettacolo a cura della compagnia “Masque”, per la regia di Matteo Angeletti.

Le rappresentazioni sono in programma sabato 3 febbraio alle 21.15 e domenica 4 febbraio alle 17.15

.

“Il tempo dedicato alla memoria delle pagine più nere della nostra storia – spiegano gli organizzatori – al Bicini, è slittato di una settimana, perché la compagnia era impegnata nel weekend 27-28 gennaio in Veneto, ma non abbiamo rinunciato ad offrire anche noi il nostro contributo per ripercorrere quei momenti storici, rifletterci perché non si verifichino più”. LIEBE MACHT FREI è la storia vera di un amore impossibile, assurdo, inspiegabile tra una prigioniera ebrea, Helena e l’ufficiale delle SS Franz, nel campo di Auschwitz. La Masque Produzioni ci presenta un lavoro emozionantissimo che ci coinvolgerà non solo nella mente e nel cuore, ma persino nelle nostre percezioni sensoriali; grazie alle trovate registiche di Matteo Angeletti la macabra realtà di Auschwitz verrà colta nella sua vera, totale essenza.

Nel 1972 Helena e la sorella Rosa, anche lei prigioniera ad Auschwitz furono chiamate a testimoniare nel processo intentato nei confronti di Franz, accusato di crimini di guerra.

L’amore provato, se mai lo è stato, condizionerà la testimonianza di Helena? Franz troverà la forza di affrontare il suo passato? Rosa potrà perdonare chi ha ucciso parte della sua famiglia? Le domande sono tante. Scopriamo come andò, scopriamo le pieghe nascoste, misteriose del cuore umano.

Info-prenotazioni 333.3879119

ingresso unico 15 €