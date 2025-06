(UNWEB) Perugia. Giovedì 12 giugno 2025 si terrà presso la Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni a Perugia, il convegno “La Sanità Umbra: Il punto di vista dei professionisti e il confronto con le Istituzioni”. L'evento, promosso dal Sumai Umbria e dal Centro Studi giuridici e scientifici Sanità-Diritto-Ambiente, “S.A.DI.” e patrocinato da Regione Umbria, Comune di Perugia e Aziende Sanitarie Regionali, rappresenta un'importante occasione di dialogo tra esperti sanitari e Istituzioni.



La giornata, che prenderà il via alle 9:30, vedrà la partecipazione di professionisti del settore medico, dirigenti sanitari e rappresentanti istituzionali, che affronteranno temi cruciali per il futuro della sanità regionale, tra cui, sanità territoriale, gestione delle risorse sanitarie, Innovazione tecnologica e digitalizzazione dei servizi.

Attraverso interventi e tavole rotonde, il convegno offrirà spunti di riflessione e confronto per affrontare le sfide attuali e future del sistema sanitario umbro.

L'evento si concluderà alle 19:00 . La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico, previa iscrizione.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://www.etruscaconventions.com/congressi/la-sanita-umbra/

Un'occasione per approfondire le tematiche sanitarie e contribuire con idee e proposte al miglioramento del sistema!

Programma