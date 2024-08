(UNWEB) MAGIONE – Si terrà sabato 3 agosto al Museo della pesca di San Feliciano, Magione, a partire dalle ore 17, la Festa del dono a conclusione del progetto "Ogni centro è il Centro del Mondo" realizzato da Frontiera Lavoro, Micro Teatro Terra Marique e che ha visto coinvolti, in un lavoro durato due anni, otto comuni umbri fra i quali Magione.

Durante il pomeriggio saranno restituiti i risultati di progetto ed esposti i prodotti realizzati durante vari laboratori. A Magione, come in tutti gli altri comuni, il progetto si è articolato in una serie attività: "Rigeneriamo", percorso di partecipazione attiva alla cittadinanza; "Libri dal mondo", per la promozione della lettura; "Patrimonio dei saperi" con laboratori alla riscoperta di tecniche artigiane ed espressive; "Io sono uno spettacolo", laboratorio teatrale; Letture animate per bambini.

Alle 18, Claudio Massimo Paternò (attore) e Cesare Vincenzi alla tromba effettueranno una divertente e appassionante lettura animata e musicata, per bambini e bambine: "Rino, il dinosauro musicista", a cui farà seguito un momento conviviale.

Il progetto "Ogni centro è il centro del mondo" è stato realizzato con il contributo della Fondazione Perugia.