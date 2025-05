Si è conclusa oggi, domenica 11 maggio, la trentaseiesima rievocazione storica della Coppa della Perugina.

(UNWEB) Perugia. Organizzata dal Club Auto Moto d’Epoca Perugino (C.A.M.E.P.) in stretta collaborazione con il gruppo Nestlé, la manifestazione è inserita per il quinto anno consecutivo nel prestigioso progetto “Asi Circuito Tricolore”, rassegna di una selezionatissima lista di manifestazioni scelte dalla federazione all’interno del calendario nazionale per rappresentare il meglio del connubio fra motorismo storico nazionale, cultura e promozione del territorio. Il progetto gode del patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).

Gli equipaggi, provenienti da tutto il mondo, che hanno raggiunto l’Umbria per l’occasione, sono stati oltre cento, accomunati dalla passione per il bello: paesaggi, natura, luoghi storici, opere d’arte, cultura, enogastronomia, imprenditoria locale e, naturalmente, le automobili. Tra i gioielli presenti: due Cisitalia 202 del 1947 e 202 Cabrio del 1949, le Bugatti 35 A, 37 A e 50 T, la Bentley Speed Six del 1929 del collezionista irlandese Eddie McGuire e la Fiat 750 Zagato del 1952 del giapponese Hidetomo Kimura.

Il programma ha condotto gli ospiti alla scoperta del lago Trasimeno, di Gualdo Tadino, della Valsorda, di Città della Pieve e naturalmente del centro storico di Perugia. Da segnalare la partecipazione della sindaca Vittoria Ferdinandi e dell’assessore allo sviluppo economico Andrea Stafisso, alla cena di gala presso la Posta dei Donini, e l’apprezzato spettacolo degli studenti del Liceo Artistico Bernardino di Betto in abiti d’epoca, durante la passerella di piazza IV Novembre.

Nota dell’Assessore Pierluigi Vossi

«È stato un grande onore per la città accogliere le splendide vetture storiche e i loro equipaggi in piazza IV Novembre, cuore simbolico e pulsante di Perugia. Questo evento, che unisce passione motoristica, cultura e valorizzazione del territorio, rappresenta un’occasione unica per promuovere la nostra città a livello nazionale e internazionale. Un ringraziamento sentito va agli organizzatori e a tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria manifestazione, che ogni anno arricchisce il nostro calendario e ci ricorda quanto il binomio mobilità e storia possa generare emozioni e conoscenza», ha dichiarato Pierluigi Vossi, assessore alla mobilità del Comune di Perugia.

Domenica mattina, la tappa conclusiva con la prova di abilità finale presso gli stabilimenti Nestlé Perugina, visita al Museo Storico e premiazioni, prima del pranzo di commiato.

Vincitori

•Classifica assoluta: equipaggio n. 73 Portoghesi/Rubinie su Fiat 1100 R (1967)

•Coppa della Perugina: equipaggio Segale/Devoto su Aston Martin Le Mans (1933), n. 5

Inclusione e accessibilità

Anche quest’anno la Coppa della Perugina ha aderito al progetto ASI “Classica & Accessibile”, con equipaggi diversamente abili a bordo di vetture storiche opportunamente modificate.

Numeri dell’edizione 2025

•110 equipaggi e circa 250 ospiti

•Oltre 400 pernottamenti in 2 strutture ricettive

•Più di 1.600 pasti serviti

•Oltre 10 guide turistiche coinvolte

•Oltre 600 ingressi in siti culturali

•15 Comuni e frazioni attraversati

•Oltre 10.000 presenze nelle piazze

•Copertura su media locali e nazionali, Sky, Rai, Mediaset

•Ampia presenza social su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube

Partner e sponsor

Nestlé-Perugina, Eberhard & Co., CDP Maserati/Ferrari, Susa Trasporti, Glasurit (Basf Coating Gmbh), Quasar Village, Banca Mediolanum, Bonaventura Maschio, Victorinox, Marfuga, Birra Flea, Cantine Pardi, Gioielleria Bartoccini.

Presente anche la Polizia di Stato con due vetture storiche e un veicolo dell’Aeronautica Militare.

Si è conclusa oggi, domenica 11 maggio, la trentaseiesima rievocazione storica della Coppa della Perugina.

