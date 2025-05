(UNWEB) Perugia. In piazza IV Novembre la quindicesima edizione dell’evento promosso dal Consorzio Auriga che integra persone con disabilità ai giovani studenti

Nella mattinata di martedì 13 maggio si è svolta a Perugia la manifestazione ‘Diversamente Creativi’, un appuntamento dedicato all’inclusione, ai tanti talenti e alla voglia di autonomia delle persone con disabilità. L’evento, giunto alla XV edizione è promossa dal Consorzio Auriga e realizzato in collaborazione con il Comune di Perugia, l’Ufficio scolastico regionale e il Garante per i diritti delle persone con disabilità della Regione Umbria, oltre che con il sostegno di numerose realtà tra cui Arpa, Legambiente, Gesenu e l’associazione Gianluca Pennetti Pennella.

“Siamo tornati nel 2024, anno in cui il nostro Consorzio ha festeggiato i 30 anni di attività, dopo lo stop per il Covid – dichiara la Presidente di Auriga Liana Cicchi – non è stato semplice riprendere i contatti dopo 4 anni ma grazie alla caparbietà di Filomena Polito e alla professionalità di tutte quelle persone che l’hanno supportata ci siamo riusciti. Siamo ripartiti dalle scuole, dai ragazzi ovvero da dive ‘Diversamente Creativi è iniziato. Oggi i soggetti presenti sono tantissimi: non solo scuole ma anche associazioni, aziende, istituzioni. Un mondo, un mondo di festa, di colori insieme a Perugia per gridare a tutti “abbattiamo tutte le barriere e i pregiudizi contro la disabilità. Cerchiamo di costruire insieme una comunità più coesa”

“Diversamente Creativi: un inno ai talenti, ai talenti di ognuno. Il desiderio è quello di una città che possa accogliere tutti senza nessun tipo di limite o barriere e che dia la possibilità ad ognuno di raccontarsi, di esprimersi in modo artistico, sportivo – racconta la coordinatrice del progetto per il consorzio, Filomena Polito - e Perugia, nonostante le difficoltà logistiche di una città storica riesce oggi a prendere vita dando voce a tutti portando tanto colore. e questo porta un grande colore. La voglia di partecipare c’è grazie alle scuole, ai servizi per persone con disabilità dell’Usl Umbria 1, alle tante le realtà del terzo settore”

Durante la mattinata hanno fatto registrare la loro presenza, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, l’assessora alle politiche energetiche, edilizia scolastica, istruzione, servizi al cittadino Francesca Tizi, l’assessora alle Politiche sociali, pari opportunità, diritto all’abitare, contrasto alle discriminazioni e lotta alle disuguaglianze, promozione di politiche a sostegno delle vittime della violenza di genere, nuove cittadinanze Costanza Spera e il comandante dei Vigili del Fuoco di Perugia Valter Cirillo.

Sono state organizzate visite guidate all’interno di sedi istituzionali e spazi storici della città, inclusa la Galleria Nazionale dell’Umbria, coordinate da studenti dell’Istituto Alberghiero di Assisi e dell’Istituto Cavour Marconi Pascal di Perugia. Le attività della giornata hanno incluso laboratori artistici e artigianali, sport, musica dal vivo, esperienze di arteterapia e musicoterapia, mostre e pittura estemporanea.

Particolare attenzione è stata dedicata quest’anno ai temi ambientali ed ecologici e alla valorizzazione dell’espressione musicale. Durante l’evento è stata attiva anche la web radio Nuvole e Passeggeri e si sono raccolti suggerimenti e idee per un nuovo nome che dal prossimo anno accompagnerà la manifestazione, con l’intento di renderne ancora più esplicito il messaggio inclusivo.