(UNWEB) “Stiamo ripartendo grazie alla scienza perciò, ragazzi, impegnatevi per ottenere ciò che meritate dalla vita”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta, durante la visita istituzionale, svoltasi stamani, nella scuola ‘Giovanni Pennacchi’ di Passaggio di Bertona, dove gli alunni delle seconde classi hanno ricevuto in dono una copia della Costituzione Italiana.

All’incontro erano presenti la preside dell’istituto, Silvia Mazzoni, il sindaco Lamberto Marcantonini, il suo vice Marco Franceschini e l’assessore alla Pubblica istruzione Rosita Tomassetti. Nel corso del confronto con i ragazzi, una quarantina in tutto, il presidente ha sottolineato “l’importanza e l’attualità della Carta fondamentale dello Stato esortando i giovani studenti a studiare per migliorare il loro futuro: Sono trascorsi 75 anni - sono state le parole di Squarta agli alunni - dalla nascita della Repubblica italiana e abbiamo raggiunto un traguardo importante. Anche di fronte a situazioni drammatiche come la pandemia da Covid 19, con cui purtroppo stiamo convivendo da lunghi mesi, la Costituzione ha sempre continuato a rappresentare una delle nostre certezze, uno dei pochi capisaldi ai quali rimanere ancorati. A voi giovani le restrizioni hanno tolto socialità, occasioni di confronto e di vivere insieme, sappiate però che la ripartenza è possibile grazie al vaccino e alla scienza, traguardi ottenuti dall’uomo con impegno, sacrifici e ricerca, perciò ragazzi studiate, qualunque siano i vostri obiettivi e qualunque cosa intendiate fare nel vostro futuro”.