(UNWEB) – Perugia, “La Regione Umbria eserciterà in pieno il ruolo ad essa attribuito di promotrice e coordinatrice dei tavoli inter-istituzionali ed in particolare di coordinamento del tavolo pedagogico territoriale che sarà uno dei punti cardine del nuovo sistema integrato 0-6”: lo ha affermato l’assessore regionale all’istruzione Paola Agabiti intervenendo al webinar “Linee guida pedagogiche zerosei in Umbria” promosso dall’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, in collaborazione con Regione Umbria e Anci Umbria.

“Il lavoro svolto dalla Commissione nazionale nel predisporre le linee guida pedagogiche nazionali – ha detto Agabiti – è importante e si inserisce in una fase strategica e impegnativa per tutti gli opratori scolastici, per le famiglie, per i bambini, perchè a seguito della pandemia occorre confrontarsi con una situazione inedita ed in evoluzione. In questo ambito – ha aggiunto - il ruolo della governance sarà determinante per garantire l’opportuna integrazione tra le due componenti del sistema, tradizionalmente rimaste distinte, e realizzare percorsi educativi coerenti e integrati tra i servizi educativi e le scuole dell’infanzia”.

“Dal mio insediamento – ha proseguito - ho cercato di sostenere e dare impulso all’integrazione del sistema 0-6 e gli uffici regionali da tempo stanno lavorando per dare attuazione al nuovo quadro normativo, anche attraverso il coinvolgimento di tutte le rappresentanze dei soggetti pubblici e privati, così da realizzare un percorso condiviso e una legislazione moderna, efficace, adeguata ai tempi e ai cambiamenti.

“Insieme – ha concluso Agabiti - riusciremo a fare un ottimo lavoro e a proseguire un percorso virtuoso capace di contribuire positivamente allo sviluppo e alla crescita delle future generazioni”.