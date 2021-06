(ASI) Perugia - Il rilancio dell’aeroporto, come infrastruttura strategica dell’ Umbria si coniuga con il lavoro fondamentale per far diventare Perugia e la nostra Regione sede cinematografica di rilevanza internazionale.

Lavoro che ha già dato un eccellente risultato con la recente costituzione della Umbria Film Commission, passaggio decisivo per attrarre produzioni cinematografiche e televisive che costituiscono uno straordinario strumento di promozione del territorio, dell’artigianato, del commercio e fungono da grande attrattore di turismo. Per far questo abbiamo bisogno di infrastrutture adeguate che ci rendano competitivi con regioni come la Puglia, il Piemonte e le Marche che stanno da tempo adottando con successo questa strategia di rilancio. Così in una nota dichiara Francesca Renda, consigliera delegata alle infrastrutture e alla Film Commission del Comune di Perugia.