Dopo le note della CEI e della Conferenza Episcopale Umbra, il Vaticano per la prima volta nella storia repubblicana trasmette una comunicazione formale al Governo italiano utilizzando i canali diplomatici ufficiali.

(UNWEB) Il Popolo della Famiglia Umbria ringrazia i Vescovi umbri che insieme al Cardinale Bassetti hanno già avuto parole chiare e nette contro il disegno di legge Zan e plaude con altrettanto orgoglio per la nota che Monsignor Gallagher ha consegnato all’ambasciata italiana presso la Santa Sede.

Abbiamo più volte ribadito che questo provvedimento metterebbe in serio pericolo la libertà religiosa e la libertà di espressione, un testo subdolo, ambiguo e poco chiaro.

Auspichiamo che questo gesto diplomatico possa finalmente mettere la parola “fine” all’iter di approvazione di questo ddl che, oltre a volere inserire una strisciante intimidazione alle posizioni della Chiesa cattolica, poneva i presupposti per una vera e propria operazione di rieducazione a partire dalla scuola e puntando anche ai bambini.