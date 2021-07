(UNWEB) “Una notizia che arriva dopo trent’anni di attesa - commenta il Vicesegretario Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti - sono stati stanziati 90 milioni per i lavori per il traforo della Guinza, che inizieranno nel primo semestre del 2022.

Si tratta di una battaglia storica della Lega - ricorda Marchetti - che ho condotto in prima linea già dalla mia elezione a consigliere comunale di Città di Castello nel 2016. Dal 2018 a più riprese ho portato il tema in Parlamento - prosegue - di recente ho incontrato il Vice Ministro ai Trasporti, Alessandro Morelli, che aveva anticipato un imminente avvio dei lavori. Dopo anni di silenzi e immobilismo della sinistra, con la Lega al governo vedrà la luce un’infrastruttura vitale per l’economia dell’Alto Tevere Umbro e delle Marche. La galleria della Guinza, oltre a dare nuovo impulso al turismo - conclude Marchetti - sarà determinante per la ripresa e la crescita economica di due realtà nelle quali vi sono alcune tra le aziende più produttive del centro Italia, che meritano pertanto di avere infrastrutture che funzionino”.