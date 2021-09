On. Virginio Caparvi (Lega): “Loro presenza è testimonianza della grande attenzione all’Umbria”.

(UNWEB) “Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti in Umbria. Il segretario federale della Lega e il Ministro dello Sviluppo Economico saranno nella nostra regione in una due giorni tra Spoleto, Assisi, Nocera Umbra e Città di Castello dedicata al territorio e al confronto con i cittadini, con gli imprenditori e con le realtà del tessuto economico e sociale. “La presenza in contemporanea del segretario federale e di uno dei ministri di punta della Lega è testimonianza della grande attenzione del partito e del Governo da noi rappresentato nei confronti dell’Umbria – spiega il segretario regionale Virginio Caparvi – Sia Salvini che Giorgetti saranno impegnati, seppur nell’ambito della campagna elettorale in corso, in appuntamenti fondamentali per la ripartenza post covid.

Gli incontri con imprenditori e industriali sono al centro delle tavole rotonde organizzate ad Assisi, punto di riferimento per la ripartenza dell’intera regione e nell’Altotevere, cuore propulsivo dell’economia umbra. Presenteremo inoltre il progetto di riconversione dell’area Ex Merloni con la creazione di un distretto dei nanomateriali. Sarà fondamentale in questo contesto definire di concerto le strategie da intraprendere per un serio rilancio della produttività e dell’occupazione che passi per la valorizzazione delle eccellenze umbre e per lo sviluppo di tecnologie eco sostenibili a basso impatto ambientale. Tutto questo senza dimenticare il confronto diretto con i cittadini e con il tessuto sociale.

La considerazione che la Lega riserva all’Umbria è indicativa della volontà del partito di contribuire in maniera fattiva allo sviluppo della regione dopo le criticità scaturite dalla pandemia e dopo troppi anni di politiche economiche disastrose della sinistra. La ripartenza passa per la sinergia che deve essere sviluppata a più livelli, nella previsione di una proposta che parte dai comuni e attraverso la Regione arriva direttamente ai tavoli del Governo. Questa è la buona politica che ci proponiamo di perseguire in Umbria, fatta di uomini e di donne che decidono di scendere in campo non per un tornaconto personale, ma per offrire il loro contributo allo sviluppo del territorio in termini di idee e iniziative”.

IL PROGRAMMA

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Ore 20.30: Matteo Salvini incontra i cittadini di Spoleto presso il ristorante “Il Caminetto” (presentazione candidato sindaco e liste a sostegno)

Ore 21: Giancarlo Giorgetti incontra imprenditori e industriali presso il ristorante "Il Boschetto" di Città di Castello (PREVISTO INCONTRO CON LA STAMPA)

LUNEDI 13 SETTEMBRE

Ore 9.15: Matteo Salvini arriverà ad Assisi in piazza del Comune presso il bar Trovellesi per una colazione con il candidato sindaco Marco Cosimetti, Stefano Pastorelli e i candidati della lista Lega Salvini Assisi.

Ore 9.45: previsto il trasferimento a Santa Maria degli Angeli in Piazza Garibaldi, dove Matteo Salvini incontrerà i cittadini. Al termine degli interventi si terrà un aperitivo presso l’Hotel Porziuncola adiacente alla piazza (PREVISTO INCONTRO CON LA STAMPA).

Ore 11.30: Giancarlo Giorgetti alla Ex Merloni di Nocera Umbra. L’appuntamento, aperto a tutti i cittadini, ai lavoratori, agli imprenditori e ai professionisti, si svolgerà presso i locali della ex mensa dello stabilimento ex Merloni di Colle di Nocera Umbra. Sarà presente la governatrice della Regione Umbria, Donatella Tesei (PREVISTO INCONTRO CON LA STAMPA)

Ore 15.30: presso Hotel Resort Valle di Assisi (Tordandrea di Assisi) incontro privato di Giancarlo Giorgetti con industriali umbri e imprenditori locali. Sarà presente la governatrice della Regione Umbria, Donatella Tesei.