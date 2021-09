(UNWEB) “L’atto evidenza l'attenzione di questa amministrazione regionale nei confronti di un presidio ospedaliero dimenticato da troppi anni”. Il consigliere regionale della Lega Umbria Francesca Peppucci esprime soddisfazione per l’approvazione all’unanimità in Terza commissione consiliare della proposta di risoluzione che chiede di “Valorizzare, in sede di redazione di Piano Sanitario Regionale, l’Ospedale della Media Valle del Tevere”.



“Il documento, oltre a rilevare le criticità dovute all’emergenza covid – commenta Peppucci – formula un’analisi delle problematiche preesistenti alla pandemia ed elabora soluzioni per una struttura che sia in grado di rispondere alle esigenze sanitarie non solo della Media Valle del Tevere, ma dell'intera regione Umbria. Nella risoluzione sono state raccolte una serie di proposte relative a servizi e prestazioni sviluppate anche a seguito delle osservazioni sottoposte dai sindaci della Media Valle del Tevere nell'audizione del 3 giugno scorso.

Il documento guarda al Piano Sanitario Regionale per una rivalutazione della struttura nel suo complesso, oltre a sostenere una reale integrazione con l’Azienda Ospedaliera di Perugia e l’Università degli Studi di Perugia. Viene indicata inoltre la necessità di una richiesta di deroga per il punto nascita dell'ospedale di Pantalla e richiesta la revisione generale del servizio di emergenza-urgenza, oltre alla garanzia di provvedere al fabbisogno di personale.

La struttura di Pantalla nel corso degli anni ha subito un graduale depotenziamento e sta a noi rimboccarci le maniche per assicurarne il pieno funzionamento – prosegue il consigliere leghista – Sono soddisfatta che si sia trovato un punto di incontro con le opposizioni per il bene dei cittadini e del territorio, auspico possa essere il primo passo per mettere a tacere polemiche che non portano certamente alla risoluzione delle problematiche”.