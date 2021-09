(UNWEB) Foligno. È in programma per domani, 1° ottobre, alle 11.30, presso l'Hotel Villa dei Platani di Foligno, la conferenza stampa organizzata da Fratelli d'Italia in occasione del 25mo anniversario della costituzione del Centro di Selezione e reclutamento Nazionale dell'Esercito.

All'incontro, al quale saranno presenti i maggiori esponenti locali del partito di Giorgia Meloni -, il deputato Emanuele Prisco, il senatore Franco Zaffini e il presidente dell'Assemblea legislativa umbra Marco Squarta, interverrà anche l'onorevole Salvatore Deidda Sasso, capogruppo di fdi in Commissione e resp nazionale Difesa. Prima di raggiungere Foligno l'onorevole Deidda Sasso si recherà a Baiano di Spoleto per una visita presso lo stabilimento militare munizionamento terrestre