(UNWEB) Perugia- Sostenere le Amministrazioni locali nella corretta e tempestiva implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e migliorare i processi rispettando la governance del Piano, articolata su più livelli.



Risponde a questi obiettivi il webinar in calendario giovedì 18 novembre, promosso dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica eSeu Servizio Europa, in collaborazione con Anci Umbria. Corso che sta richiamando l’attenzione non solo degli Enti umbri ma anche di altre regioni, con iscrizioni in crescita soprattutto da Abruzzo e Marche.

“La Scuola – sottolinea l’Amministratore Unico del Consorzio formativo umbro e di Seu Servizio Europa, Marco Magarini Montenero – attraverso una progettazione didattica mirata, intende supportare le amministrazioni nel raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PNRR nei tempi previsti. Siamo convinti che, per implementare concretamente ed efficacemente il Piano, serva un sistema capace di orientare, costruire ed erogare percorsi di aggiornamento professionale e sviluppo di nuove competenze ad hoc. In questa direzione, la prossima iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Anci Umbria, la casa dei Comuni, presidi territoriali capillari e prossimi al nostro tessuto socioeconomico”.

Giovedì, i lavori prenderanno il via con i saluti istituzionali dell’Amministratore Marco Magarini Montenero e di Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia e Coordinatore della Consulta Politiche Comunitarie e progettazione Europea di Anci Umbria. La struttura di governance del PNRR italiano, gli interventi per rafforzare la capacità amministrativa e gli elementi chiave da rispettare nelle procedure di evidenza pubblica saranno approfonditi da due relatori di rilievo nazionale: Germana Di Domenico, Dirigente presso Ministero Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione Analisi economico-finanziaria, delegata al Comitato di politica economica (Cpe) del Consiglio economia e finanza dell’Ue (Ecofin) e Giorgio Centurelli, Dirigente presso il Ministero dell’Economia.