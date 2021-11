(UNWEB) Dopo la gestione commissariale e l’approvazione della nuova legge regionale di ristrutturazione organica e funzionale (5 maggio 2021, n. 8), cui hanno fatto seguito, da parte del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, la designazione a presidente dell’Isuc del professor Alberto Stramaccioni e a membri del Comitato Tecnico-Scientifico di Costanza Bondi e Jacopo Caucci von Saucken, per le ore 10 di lunedì 22 novembre (presso la Sala del Consiglio della Provincia di Perugia, in piazza Italia 11, a Perugia), viene convocata l’Assemblea dei soci Isuc (in regola con il pagamento delle quote al 30 giugno 2021).

All’ordine del giorno, dopo le comunicazioni dello stesso Presidente e la relazione sulla gestione commissariale, l’adozione del nuovo Statuto e l’ammissione di nuovi soci. In data successiva sarà indetta l’Assemblea per provvedere all’elezione di due componenti del Comitato Tecnico-Scientifico in rappresentanza dei soci istituzionali e di quelli ordinari, in modo da consentire, con il completamento della costituzione degli organi, la piena ripresa della funzionalità e dell’attività dell’Istituto.