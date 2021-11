(UNWEB) “La destra umbra a trazione leghista è uscita allo scoperto: è arrivata a difendere senza vergogna addirittura Forza Nuova e le sue azioni violente ed eversive”.

Questa la posizione del Gruppo consiliare regionale del Partito democratico rispetto al “voto espresso oggi a maggioranza nell’Aula di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa, con cui è stata respinta una mozione dell’opposizione in cui veniva chiesto, al pari dell’iniziativa intrapresa in Parlamento e sostenuta da tutte le forze politiche, lo scioglimento di Forza Nuova, anche a seguito dei recenti fatti di cronaca che ne hanno confermato la natura violenta ed eversiva”. “Oggi – rimarcano i consiglieri Pd - è stato mostrato il vero volto di questa maggioranza, che arriva a difendere l’indifendibile, pur di non disconoscere le proprie simpatie per quella ultradestra che continua ad essere un pericolo e una vergogna per tutto il Paese. Tempi bui quelli in cui dobbiamo difendere l'ovvio a cento anni dalla nascita del Partito nazionale fascista”.