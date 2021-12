(UNWEB) - Perugia, 24 dicembre ‘21 - “Auguro a tutte le cittadine e a tutti i cittadini dei 59 comuni della provincia di Perugia di trascorrere un Natale sereno in compagnia dei propri cari.



Il Natale è una festività che ogni anno ci offre una pausa di raccoglimento, sia per chi crede nel miracolo della nascita di nostro Signore sia per chi non crede ma si ritrova nei valori dell’accoglienza, della pace e della fraternità.

Sono sindaco di Assisi al secondo mandato e da pochi giorni sono stata eletta alla guida della Provincia, un incarico che mi onora e che mi dà la possibilità di mettermi al servizio di una comunità più ampia, continuando a lavorare per il bene comune.

Viviamo un momento particolarmente delicato per l’emergenza sanitaria che non ci dà tregua, per il secondo Natale conviviamo con la pandemia, ma quest’anno, nonostante la recrudenza del virus con le sue varianti, vediamo la luce in fondo al tunnel: i vaccini e le regole ci stanno consentendo di vivere seppure in una nuova normalità, senza chiusure devastanti ma con alcune limitazioni e sempre con la massima attenzione ai nostri comportamenti personali.

Pertanto invito tutti a rispettare le misure di sicurezza, a tenere comportamenti personali responsabili e prudenti, e a sottoporsi al vaccino, perché soltanto con le nostre scelte personali potremo definitivamente vincere il Covid-19.

Viviamo queste feste all'insegna dell'altruismo e della umana solidarietà, consapevoli che, in questo momento storico, vaccinarsi e rispettare le regole sono gesti di amore fondamentali per la vita nostra, dei nostri cari e degli altri.

Guardando con speranza al futuro, auguro a tutti voi e ai vostri cari un Natale sereno e un nuovo anno di speranza, di salute e di pace”.

Stefania Proietti

Presidente della Provincia di Perugia