(UNWEB) “Le persone con disabilità hanno il diritto di godere delle vacanze e del tempo libero in modo appagante, senza ostacoli né difficoltà, in condizioni di autonomia, sicurezza e comfort. Un diritto che va garantito, con politiche di stimolo e promozione di progetti di turismo accessibile.” Il consigliere regionale Daniele Carissimi (Lega) annuncia la presentazioni di una mozione sulla “Promozione e sostegno dei Comuni nella realizzazione di iniziative di turismo accessibile e nell’adesione al progetto ‘Bandiera Lilla’”.

“La mozione che ho appena depositato – spiega Carissimi - chiede alla Giunta di impegnarsi a sensibilizzare, promuovere e sostenere i Comuni della Regione, con particolare riguardo a quelli che rappresentano mete turistiche di elevato interesse, nell’avvio di iniziative e progetti di turismo accessibile. Abbattere le barriere architettoniche è importante - continua il consigliere della Lega - ma non basta: ci vuole un cambio di prospettiva nella tutela dei diritti delle persone con disabilità. È necessario comprendere che i ‘bisogni speciali’ del turista comprendono non solo le esigenze legate a limitazioni motorie, cioè di chi si muove in carrozzina o di chi ha una qualsiasi mobilità ridotta, ma anche le esigenze connesse a limitazioni sensoriali come la cecità o la sordità, alimentari come allergie e intolleranze, o quelle legate a patologie temporanee o croniche o, ancora, quelle connesse a condizioni fisiche e di salute come, ad esempio, l’obesità, l’anzianità o l’autismo”.

“Il concetto di accessibilità – prosegue Daniele Carissimi - non riguarda, quindi, solo aspetti legati alla conformazione delle strutture e delle infrastrutture, le cosiddette barriere architettoniche, ma anche i servizi offerti ai turisti in termini di accessibilità alle informazioni e comunicazione, qualità dell’accoglienza, erogazione dei servizi, formazione degli operatori del settore turistico. In alcune Regioni italiane come Abruzzo, Puglia e Molise sono stati sostenuti progetti volti a coniugare il sostegno e la promozione sociale con il marketing turistico, tra i quali il Progetto ‘Bandiera Lilla’, nato in Liguria nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, attraverso l’assegnazione di un riconoscimento ai Comuni che hanno una attenzione superiore alla media per il turismo accessibile. In Italia – conclude - oggi i Comuni Lilla sono in totale 32, ma tra questi non è presente alcun comune umbro. Nell’impegnare la Giunta a promuovere progetti di turismo accessibile, la mia mozione chiede anche di incentivare la candidatura dei Comuni umbri alla rete ‘Bandiera Lilla’, per contribuire al rilancio dell’economia regionale e allo sviluppo di una società inclusiva”.