(UNWEB) All’ordine del giorno della seduta odierna della Seconda Commissione, presieduta da Valerio Mancini, anche il parere sul Disegno di legge della Giunta regionale concernente ‘Disposizioni per l’erogazione di contributi a sostegno dei flussi turistici in arrivo e dell’infrastruttura Aeroporto internazionale S. Francesco di Assisi’.

La Commissione si è espressa favorevolmente attraverso i voti (5) dei commissari della maggioranza: (Mancini, Pastorelli, Peppucci, Puletti, Rondini-Lega), 2 contrari (Bettarelli e Paparelli-Pd), 1 astenuto (Bianconi-Misto). L’atto, su cui la Seconda Commissione è stata chiamata ad esprimersi in sede consultiva è assegnato, per competenza ed in sede redigente, alla Prima Commissione che sarà chiamata al voto finale.

Prima dell’espressione del parere, il presidente Mancini ha proposto la programmazione, a breve, comunque non legata all’iter legislativo dell’atto in questione, di una seduta di Commissione presso l’Aeroporto con l’audizione, oltre che della Società che gestisce l’infrastruttura, anche dei molti altri soggetti interessati, istituzionali e non, legati comunque al mondo del turismo e dell’economia. “La Regione – ha ricordato Mancini – ha messo cospicue risorse per il mantenimento dell’infrastruttura e la Società gestrice ha sempre sottolineato l’esigenza e l’importanza di una continuità finanziaria per garantire gli slot. Bisogna capire come sostenere questa struttura per la sua naturale valorizzazione. Da importanti studi emerge che una infrastruttura aeroportuale ben funzionante può garantire l’incremento del pil regionale fino al 4 per cento”.

Vincenzo Bianconi (vicepresidente), concordando con quanto proposto dal Presidente, ha espresso l’auspicio e l’esigenza di poter approfondire meglio il documento, prima dell’espressione del parere sull’atto. “Visto che si parla di risorse importanti, prima di esprimersi è importante prendere coscienza delle ambizioni e delle prospettive dell’infrastruttura”. Sulla stessa linea Fabio Paparelli (Pd) che ha rimarcato la necessità di adeguati approfondimenti sull’iniziativa legislativa della Giunta e soprattutto per il fatto che “l’infrastruttura è interamente finanziata dalla Regione. “Perché – ha detto Paparelli – la Giunta presenta un ddl per dare contributi ad una Società che non eroga un servizio pubblico essenziale? Perchè – ha osservato – si vuole sgravare dalle responsabilità contabili di altra natura, scaricandole sull’Assemblea legislativa. Penso che questa legge, se approvata, verrà impugnata perché si configura come ‘aiuti di Stato’. Serve il tempo necessario per approfondite valutazioni”. Stefano Pastorelli (Lega), nel condividere la proposta del presidente Mancini di calendarizzare una audizione presso l’aeroporto, ha indicato la necessità di votare comunque il parere sull’atto in discussione.

SCHEDA SINTETICA DDL GIUNTA REGIONALE Il provvedimento autorizza l’Esecutivo a poter erogare contributi nel triennio 2022-2024 per un importo massimo di 12 milioni di euro, che serviranno come incentivo per l’implementazione dei flussi turistici in arrivo, ma anche per la continuità aziendale della società che gestisce l’aeroporto. Gli eventuali contributi verranno elargiti attraverso Sviluppumbria, che fa parte anche della compagine societaria di Sase. Nell’atto vengono previste tre linee di intervento finanziario: l’emergenza covid, che ancora per l’anno in corso è consentita; il sostegno delle infrastrutture aeroportuali con traffico inferiore a 700mila passeggeri l’anno; il sostegno alle compagnie aeree per attivare nuove rotte che aumentino i flussi turistici in arrivo.