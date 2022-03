(UNWEB) “La Lega ha mantenuto gli impegni circa la riapertura delle GPS e la proroga dell’organico covid fino alla fine dell’anno scolastico, oltre ad aver contributo in maniera determinante all’eliminazione delle misure restrittive nelle scuole e alla limitazione della DAD solo per gli alunni positivi”. Il commento è della senatrice Valeria Alessandrini, responsabile Dipartimento Istruzione della Lega Umbria e vicesegretario regionale del partito.

“È stato approvato un emendamento della Lega inserito nel Decreto Sostegni ter che scongiura qualsiasi ipotesi di rinvio, garantendo che le graduatorie saranno riviste quest’anno – prosegue – L’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze riguarda circa 700mila insegnanti che potranno quindi aggiornare il proprio punteggio, cambiare provincia o inserirsi in graduatoria per la prima volta. Una notizia importante che va nella direzione auspicata a più riprese dalla Lega, il cui lavoro ha contribuito a raggiungere un risultato fondamentale per il futuro del mondo della scuola.

A questa notizia si aggiungono le disposizioni del Consiglio dei Ministri che su pressione della Lega ha deciso di allentare le misure restrittive anche in relazione alla didattica in presenza e alla DAD che resterà come alternativa solo per alunni contagiati. Niente più quarantena per chi ha avuto contatti con un positivo. Via libera anche alla proroga del personale Covid il cui lavoro non cesserà quindi con la fine dello stato di emergenza previsto al 31 marzo, ma proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico”.