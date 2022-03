(UNWEB) La Prima commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, si è riunita, in presenza e in videoconferenza dalla Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni a Perugia, per continuare l’analisi del Programma annuale della Commissione Europea 2022, che era già stato esaminato in una precedente seduta (https://tinyurl.com/sessioneuropea2022(link is external)).

Nella riunione di oggi l’informativa del funzionario di Palazzo Cesaroni, Ugo Carlone, ha presentato una possibile selezione delle aree di intervento e delle iniziative della Commissione europea di interesse dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. Un elenco che è stato stilato basandosi sulla risoluzione approvata dall’Aula nel corso della Sessione regionale europea 2021 (https://tinyurl.com/sessioneeuropea2021(link is external)). La selezione ha individuato tre aree di intervento. La prima è il Green Deal europeo, riguardante la transizione ecologica, con particolare attenzione al pacchetto ‘inquinamento zero’, a quello ‘misure climatiche’, all’economia circolare, al pacchetto ‘materie plastiche’ e alle strategie di biodiversità e ‘dal produttore al consumatore’. La seconda area di iniziative individuata è quella ‘un’Europa pronta per l’era digitale’, con l’attenzione rivolta a ‘ricerca e innovazione’, e alle ‘competenze digitali nell’istruzione’. L’ultima area di intervento selezionata è ‘un’economia al servizio delle persone’, riguardante l’area più sociale, con particolare interesse rivolto agli ‘orientamenti su eventuali modifiche del quadro di governance economica’, al programma ‘Sure’ per la salvaguardia del lavoro, alla ‘attuazione del piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali’ e al tema delle ‘Piccole e medie imprese’ con particolare riferimento all’accesso al capitale.

Al termine della riunione i commissari hanno deciso di continuare a lavorare per l'individuazione di un elenco di priorità con 3-4 temi da approfondire nelle prossime sedute, per arrivare poi ad un documento unitario da portare in Aula.