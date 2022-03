(UNWEB) Foligno. “La visita dell’AD Trenitalia Luigi Corradi presso l’OMCL di Foligno rappresenta per la FIT CISL, l’ennesimo segnale positivo per l’impianto ferroviario folignate. Anche se la visita ha avuto carattere tecnico e non istituzionale, e per questo motivo non si sono svolti incontri sindacali, abbiamo avuto riscontri che la valutazione che l’AD Corradi ha fatto delle OMCL di Foligno, è stata quella di aver visitato un impianto che manterrà a lungo il ruolo centrale e di riferimento per il comparto manutenzione rotabili nazionale di Trenitalia e che merita l’investimento previsto e stabilito di circa 20 mln di euro per l’adeguamento infrastrutturale atto alla manutenzione degli elettrotreni di nuova generazione (Pop e Jazz).

“Un ennesimo segnale positivo che in realtà non ci sorprende visto l’impegno profuso da tutte le parti in causa in questi ultimi anni. A partire dai lavoratori che hanno sempre responsabilmente risposto alle necessità produttive mantenendo all’apice i dati produttivi dell’OMCL.

Non scontato ma fondamentale è fino ad ora stato il ruolo delle Istituzioni, soprattutto della regione Umbria e dell’assessorato ai trasporti che hanno collaborato con i vertici aziendali e sindacali al fine di ottenere le dovute garanzie per il futuro dell’impianto.”

Per quanto concerne il citato investimento, in attesa che quanto prima avvenga la posa della prima pietra, il nostro ruolo ci impone di perseverare nel controllo e nella trattativa con tutte la parti affinché tutto venga realizzato come previsto. “

Così, in una nota, FIT CISL