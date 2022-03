(UNWEB) – Perugia– Aggiornamento per tutte le figure professionali sanitarie che intervengono nei progetti riabilitativi individuali della persona con disabilità ma anche spazio di confronto sui nuovi dispositivi tecnologici oggi disponibili. È anche questo l'executive master "Tecnologie ed ausili per la disabilità", avviato stamani a Villa Umbra e giunto alla quinta edizione. Alta formazione promossa da Regione Umbria e Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. La prima giornata si è aperta con l'intervento di Raffaele Goretti, Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.

"La quinta edizione del master – dichiara l'Amministratore Marco Magarini Montenero – conferma il forte impegno della Scuola nel settore formativo medico sociale e l'attenzione crescente sul mondo della tecnologia ICT applicata all'ambito medicale. Scegliere e personalizzare un ausilio medico, addestrare la persona al suo utilizzo mediante prove e modifiche, eseguire follow-up di verifica sono compiti interdisciplinari che richiedono sempre più operatori preparati e formati in modo specifico".

Le persone che hanno bisogno di ausili sono in costante aumento: a causa di incidenti, di malattie, a seguito di forme di invalidità provocate da patologie tipiche dell'età avanzata. I dati epidemiologici mettono in evidenza un incremento progressivo della disabilità totale in Italia: nel 2004 le persone con invalidità riconosciuta erano il 4.5%, nel 2010 il 6.7%, nel 2020 il 7.9%, e nel 2040 si prevede un incremento fino al 10.7% della popolazione.

L'executive master, coordinato da Michela Lorenzini e Rocco Dimatteo ed organizzato da Cristina Strappaghetti e Paola Tesi, ha ottenuto il patrocinio di numerosi Ordini professionali ed associazioni di livello nazionale. Si propone come un vero e proprio corso di aggiornamento sulle tecnologie e gli ausili per la riabilitazione, l'autonomia, l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale delle persone con disabilità.

In calendario fino a novembre, prevede nove moduli che alterneranno lezioni frontali, presentazione di casi clinici ed esercitazioni nell'ambito di laboratori. Il percorso terminerà con una lezione magistrale in occasione della consegna dei diplomi finali.