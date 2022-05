(UNWEB) Perugia. Transizione digitale nella PA: non solo criticità ma anche realtà virtuose. Fra queste c'è PuntoZero, azienda partecipata in house della Regione Umbria, che ha fatto tesoro dell'esperienza digitale durante la pandemia per rilanciare una nuova progettualità dei servizi sanitari per agevolare i cittadini.