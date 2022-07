(UNWEB) “Alla luce del prolungamento contrattuale spettante ai 22 operatori ‘Navigator’ impiegati, a partire dal 2019 presso l'Arpal, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, abbiamo formalmente richiesto la convocazione urgente in audizione, presso la III° Commissione, dei sindacati e degli stessi lavoratori alla presenza dell'assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni”. E' quanto rendono noto i consiglieri regionali Michele Bettarelli e Simona Meloni, rispettivamente vice presidente dell'Assemblea legislativa e capogruppo PD.

“Riteniamo doveroso che l'assessore Fioroni, dopo aver rifiutato da settimane interlocuzione con questi lavoratori e avendogli negato volutamente la possibilità di una proroga contrattuale a costo zero per la Regione, trovi adesso il coraggio di guardarli in faccia e motivare questa scelta del tutto incomprensibile. Nel mese di maggio - ricordano Bettarelli e Meloni - a seguito della scadenza dei contratti dei Navigator, il ministero del Lavoro attraverso il DL Aiuti, ha previsto una ricontrattualizzazione di questi lavoratori fino al 31 all'interno di Anpal servizi e una proroga di ulteriori tre mesi, subordinata però alla richiesta delle singole Regioni, a cui verrebbe garantita anche la copertura della spesa finanziaria per l'intero periodo”.

“E' del tutto evidente - aggiungono - che il governo regionale a trazione leghista stia facendo scontare a questi lavoratori un pregiudizio politico ed ideologico davvero inaccettabile, senza valutare il merito e le funzioni che essi hanno svolto con impegno in questi anni, oltre al contributo che continuerebbero ad apportare presso i Centri per l'impiego territoriali in attesa di un loro ricollocamento. Ci auguriamo quindi - concludono - che l'audizione in Commissione possa essere utile a chiarire i contorni di questa vicenda e a far tornare la Regione sui suoi passi”.