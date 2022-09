(UNWEB) Perugia - Oggi andiamo a votare con il cosiddetto 'Rosatellum', una legge elettorale incostituzionale perché: -impedisce di scegliere i propri candidati a causa delle liste bloccate;

- impedisce il voto disgiunto, per cui chi vota una lista bloccata di partito vota obbligatoriamente anche il candidato uninominale collegato che potrebbe non essere gradito o, nel caso delle coalizioni, potrebbe appartenere a un partito che non vorremmo rafforzare; -invece, chi vota solo il candidato uninominale, automaticamente vota anche tutte le liste a esso collegato; - privilegia alcune minoranze linguistiche discriminandone altre; - discrimina i territori rendendo diseguale l’effetto del voto, Per esempio, il voto espresso in Calabria vale quasi la metà del voto espresso in Trentino-Alto Adige. Aggiungo anche che l’obbligo di raccolta delle firme solo per partiti o soggetti politici non presenti in Parlamento ha creato una discriminazione per l’accesso alla competizione elettorale, in violazione dell'art.51 della Costituzione. Blu da sempre si batte per il diritto del cittadino di scegliere e per l'uguaglianza di ciascun partito e movimento pertanto aderisce alla protesta pacifica contro il Rosatellum organizzata dal Comitato per laRappresentanza (https://coordinamentoperlarappresentanza.blogspot.com/ Pertanto i componenti del Coordinamento di Blu, inclusa me, oggi presenteranno ai propri seggi reclamo formale, nella forma prescritta dalla legge. I Blu ringraziano sentitamente gli Avvocati Felice Besostri e Michele Ricciardi per l'impulso dato a queste importantissime battaglie a difesa dei diritti fondamentali di tutti i cittadini." Così dichiara, Adriana Galgano, presidente di Blu-Bella Libera Umbria.