(UNWEB) – Perugia – "Mai come in questo momento l'utilizzo di energia rinnovabile è diventato driver essenziale per il mantenimento della competitività delle nostre imprese. Per questo motivo, abbiamo deciso di incrementare di circa 1 milione di euro la dotazione finanziaria del bando 2021, così da raggiungere i 3,5 milioni di euro totali della misura". Lo dichiara l'Assessore regionale, allo Sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione, Michele Fioroni.

"Inoltre - aggiunge l'assessore - consapevoli di quanto il tema energia sia centrale in questo momento, siamo al lavoro per l'attuazione di una manovra che incentivi l'autoconsumo attraverso investimenti su fotovoltaico e accumuli. Una manovra importante, che punterà a raggiungere più imprese possibili, a prescindere dalla propria dimensione".