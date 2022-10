(UNWEB) – Perugia, - L'eccellenza della filiera del cioccolato dell'Italia centrale torna protagonista ad Eurochocolate con l'iniziativa "Mettetevi in Choco!", un progetto di incentivazione di percorsi imprenditoriali nel settore dolciario e nella filiera food destinato ad un target di piccole e medie iimprese e di giovani imprese, un percorso che parte dall'idea fino ad arrivare al mercato, locale e globale.

Si è tenuto questo pomeriggio, nell'ambito di Eurochocolate in corso all'Umbriafiere di Bastia Umbra, l'incontro promosso da Sviluppumbria con l'obiettivo di presentare le misure, i bandi e gli strumenti gestiti dalle Agenzie di Sviluppo delle Regioni Umbria, Marche e Abruzzo per sostenere la nascita e la crescita d'impresa.

L'evento si è articolato in due panel. La prima sessione, moderata da Mauro Marini, responsabile Funzioni operative di Sviluppumbria, è stata l'occasione per fare il punto su Nextappennino, il programma per il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e 2016, finanziato dal fondo complementare al PNRR per le Aree Sisma.

Il secondo panel, moderato da Marina Cecilia Sereni, responsabile Relazioni esterne e internazionali di Sviluppumbria, è stato promosso nell'ambito della rete europea Enterprise Europe Network, di cui l'Agenzia è coordinatore per l'Italia centrale, ed ha presentato le opportunità di internazionalizzazione e cooperazione tecnica legate alla filiera del cacao.

"Dopo il successo dell'anno scorso, Sviluppumbria, Agenzia per lo Sviluppo Economico della Regione Umbria, ha confermato la sua presenza a Eurochocolate per promuovere i temi al centro della mission dell'Agenzia: creazione e sviluppo d'impresa, attrazione di idee, internazionalizzazione e promozione del territorio – ha dichiarato Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria SpA - Partecipano per la seconda volta insieme a noi anche Svem e Abruzzo Sviluppo, con cui Sviluppumbria ha siglato un'alleanza strategica per mettere in campo quante più risorse possibili per il rilancio del Centro Italia. Importantissima in questo ambito la collaborazione delle Agenzie regionali con la struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione e con Invitalia che ha attivato sinergie per accompagnare la ricostruzione fisica e materiale dei territori dell'Appennino centrale con importanti incentivi destinati agli investimenti imprenditoriali".

"La filiera del cioccolato e del food, così fortemente identitaria per la nostra regione – ha concluso Michela Sciurpa -, è uno straordinario volano non solo per valorizzare le nostre eccellenze produttive, culturali e turistiche, ma anche per lanciare partenariati internazionali innovativi con i Ppaesi produttori di cacao che possono trovare nelle nostre aziende competenze e tecnologie d'eccellenza per promuovere una cultura del cioccolato di qualità".

"Ha un sapore speciale questa fiera. Dolce come deve essere il cioccolato, anche se la condizione generale del Paese rende tutto un po' più amaro - ha affermato Andrea Santori, Presidente di Svem Srl Sviluppo Europa Marche - Il sapore speciale è dato dal fatto che è una delle prime esperienze che conduciamo insieme a livello interregionale come Aziende Speciali. Marche, Umbria e Abruzzo fanno squadra. Sono certo che questo evento, che ha raggiunto livelli altissimi, sarà il volano e la riprova che insieme si può crescere. Lo fa la politica delle tre Regioni quando parla di infrastrutture, lo dobbiamo fare noi che siamo degli acceleratori e agevolatori dell'economia. Nelle Marche l'industria dolciaria presenta alcune eccellenze, ma anche piccole realtà. Sono certo – ha proseguito - che nella prossima edizione di Eurochocolate saremo ancora più presenti. Le imprese hanno bisogno di occasioni di vetrina e di vendita, questa dentro Umbria Fiere le rappresenta entrambe. Il mondo del cioccolato, come voi insegnate, è un business miliardario, solo in Italia ogni anno escono dalle aziende quattrocentomila tonnellate di prodotto. La nostra regione è caratterizzata da produzioni manifatturiere, dal legno alle scarpe passando per la meccanica di precisione, ma il settore Food è in costante crescita e ogni occasione di confronto non va sprecata. Ancora di più quando si lavora anche per la ripartenza delle aree colpite dal sisma grazie al fondo complementare Next Appennino".

"A poco più di un anno di distanza dalla sottoscrizione del primo protocollo di intesa in Italia tra le Agenzie di Sviluppo a Foligno - ha osservato Stefano Cianciotta, Presidente di Abruzzo Sviluppo SpA - l'idea di lavorare insieme per rafforzare il sistema economico dell'Italia centrale si è concretizzata. La partecipazione insieme per la seconda volta consecutiva ad Eurochocolate con le imprese produttrici delle tre regioni, il contributo delle Agenzie di Sviluppo alla attuazione del Fondo Complementare Sisma, con l'apertura di 11 sportelli informativi destinati alle imprese e ai Comuni, confermano il valore strategico delle stesse Agenzie, che oggi costituiscono una rete significativa per sostenere il rilancio e lo sviluppo delle aree interne e del sistema delle imprese locali. Mi auguro che questa stessa attenzione nel futuro possa essere confermata per promuovere progetti comuni sul trasferimento tecnologico, con il coinvolgimento delle Università che operano nelle tre regioni, o sul rafforzamento del sistema della logistica e della produzione industriale".

"Siamo arrivati agli ultimi giorni di apertura dei bandi del Fondo sisma per il rilancio economico e sociale – ha detto Romano Benini, responsabile della struttura tecnica PNRR area sisma - I bandi sui contratti di sviluppo, chiusi nei giorni scorsi, hanno avuto un successo notevole, mostrando la vitalità e la resilienza delle imprese nonostante la crisi nei nostri territori. Ora abbiamo ancora altre opportunità da promuovere, soprattutto per le piccole imprese, di cui è opportuno parlare, per fare in modo che questi interventi, anche grazie al ruolo svolto dalle Agenzie regionali, siano da traino per le prossime misure di sostegno allo sviluppo legate alla programmazione regionale".

Il Presidente di Eurochocolate, Eugenio Guarducci, ha sottolineato che "stimolare la nascita e la crescita di aziende è un obiettivo che deve essere considerato sempre prioritario e occasioni come Eurochocolate possono svolgere un ruolo importante perché in grado di suggerire modelli creativi di ricerca e sviluppo non solo legati al settore dolciario".

"Come operatore attivo da 11 anni nei Paesi produttori di cacao per supportarli nella trasformazione, ritengo fondamentale favorire uno scambio con l'Italia che può mettere a disposizione competenze, tecnologia e servizi chiave per il settore cacao-cioccolato – ha evidenziato Andrea Mecozzi, esperto di filiere cacao e cioccolato di Cacao Solution - da qui l'opportunità per affermare uno stile italiano del cioccolato, come già fatto per vino e olio, ma anche una grande occasione per assicurarsi le migliori materie prime".

Alla presentazione hanno partecipato anche Nicola Maramigi, Maitre Chocolatier e titolare di Cioccolato Perugia, Dominga Cotarella, Direttore marketing e commerciale di Famiglia Cotarella e Manlio La Rotonda di "Cacao Disidente", arricchendo il confronto con il successo delle proprie "case history".