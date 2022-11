(UNWEB) –Perugia – Giovedì 24 novembre 2022, alle ore 17, nella sede del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, a Perugia in Via Mazzini 21, si terrà un incontro, organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico della Regione Umbria in collaborazione con il Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, per presentare le misure a sostegno dell'Imprenditoria femminile.



Interverranno Caterina Grechi, Presidente Centro Pari Opportunità Regione Umbria, Michela Sciurpa, Amministratore Unico Sviluppumbria Spa, Michele Toniaccini, Presidente Anci Umbria, Dalia Sciamannini, Presidente Comitato Imprenditoria Femminile Umbria

Il bando My Self Plus” sarà illustrato a cura degli esperti Sviluppumbria.

L’Evento si svolgerà in modalità Phygital, in presenza presso il Centro per le pari Opportunità e online su piattaforma Google Meet.

Per partecipare, in presenza o on line, è necessaria la registrazione al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-nuovo-bando-my-self-plus-misure-per-imprenditoria-femminile-469843623927